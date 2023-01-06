Sosyal medya haberi: Emekliye 50.000 TL’ye kadar ödeme olacak! Bu emekliler için son fırsat!

Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan vatandaşlara duyuru paylaşıldı. Emekli maaşı olan vatandaşlar, 50000 TL kadar kredi kullanmak istiyorlarsa, Halkbank üzerinden destek kredilerinden faydalanarak 50000 TL'ye kadar hemen ödeme alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğinizi 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların 50000 TL kredi ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir.

Emekli maaşı olan tüm vatandaşlar, Halkbank üzerinden gerçekleştirecekleri bu kampanyalardan faydalanmak için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilmek için internet bankacılığı uygulamasını kullanarak destek kredisinden faydalanabilmektedir.

Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka, şartların uygun olması durumunda 3 ay ertelemeli kredi alabilir. Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedir.

Halkbank Mobil uygulaması üzerinden ve bankanın internet sitesine giriş yaparak, internet şubesi üzerinden alabileceğiniz bu kredileri kullanmak isteyen tüm vatandaşların bankadan emekli maaşı alması şartı olduğunu söylemek istiyoruz. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde onay alabilirsiniz.

Daha önce Halkbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmadıysanız maaşınızın 20 katına kadar sizlere kredi imkanı sağlayacak olan bu banka, hem borç kapatma kredisi hemde ihtiyaç kredisini aynı anda sizlere ödemektedir.