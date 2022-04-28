Yapı Kredi Bankası 3 Dakika İçinde Hesaplara 30000 TL Ödeme Yapıyor! Bu Bankanın Yaptığı Son Kampanya Olacak

30000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankasından, son çağrı geldi. Hızlı birşekilde kredi kullandırmak isteyen Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve diğer tüm sosyal medya hesapları üzerinden kredi kampanyasını duyurdu ve gelir belgesiz olarak nakit vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaptığınız zaman 3 dakika içerisinde hesabınıza ödemeyi alabileceksiniz.

Başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması ve mobil uygulamayı kullanması gerekiyor. Bankanın resmi mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak düşük faizi nakit kullanabilirsiniz.

Bankanın yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması istenmektedir. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar başvurularını yaparak bu bankanın başlatmış olduğu 30000 TL kredi kampanyasına katılabiliyor. Kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda hem bu bankadan kredi onayı alabilecek hem de düşük faiz oranlarıyla masrafsız kredi kullanabilecektir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, nakit kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alıp alamayacaklarını görebilirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca cep telefonunuzun SMS kısmına girerek buradan, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapabiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirlerini de yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı göndermeleri durumunda bankanın SMS kredi servisine katılmış olacaklardır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurularını hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak, kredi kullanacak olan kişiler, 44 11 numarası haricinde internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, ne kadar kredi onayı aldığını görebiliyor.