Emekliye Bu Gece Yarısı İmzalanacak ve Sabah Hesaplarda Olacak! Son Dakika Olarak Bomba Gibi Düştü!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında artık başvurularını yapacak olan kişilere gelir belgesiz olarak nakit verileceği açıklandı. Ramazan Bayramı yaklaşırken, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler için başlatılan bu kampanyalarda işlem yapacak olan kişilere belli şartlar dahilinde belirli periyotlarda ödemeler yapılacak. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz, kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz.

En yakın banka şubesi üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabildiğiniz gibi internet bankacılığı müşteri hizmetleri numaralarını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksınız. Emekli olan kişilerin 75 yaşına kadar olmaları durumunda bankalar tarafından değerlendirme yapılacak ve maaş müşterisi olması durumunda kredi notuna bakmadan onay verilecektir. Daha önce bankalar üzerinden kredi kullansanız bile yapılacak olan bu, Nakit kampanyasında başvurunuzun hızlı bir şekilde yapacak ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli kredi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için hem kamu bankaları, hemde özel bankaların kampanyalarını duyurdu.

Kamu Bankalarından Anında Ödeme Verilecek!

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenize gerek yok. Banka kendi resmi internet sitesi üzerinden açıklamış olduğu, kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde 50000 TL, onay verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurusu yapacak olan kişilere emekli olmaları ve 75 yaşına kadar olmaları yeterli olacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan emekliler, daha önce bu bankalardan kredi almadı ise daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem de diğer bankadaki olan güncel kredi kartı güncel kredi borçlarını kapatma kredisi kullanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Denizbank'tan SMS kredi

Denizbank emekli olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu yaptı. Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakır, kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi sonucu hızlı birşekilde sizlere iletilerek banka kredi puanınızın uygun olması durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Denizbank ayrıca banka şubelerinden banka, resmi internet sitesinden ve banka ATM'si üzerinden de 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz, Denizbank, emekli kredilerinde hızlı bir şekilde sonuç alacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme, toplamda da 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi alabilecektir.

Yapı Kredi Bankası Anında Nakit Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere SMS ile basılı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka şubelerine gitmeden kredinize hemen alabileceksiniz. Bankanın mobil uygulamasını kullanan kişiler ise 50000 TL için sms atmadan internet bankacılığını kullanarak kredi alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu, sizlere düşük faiz oranları ile kullandırılarak 3 ay ertelemeli olan ve toplamda 36 ay vadeli olarak hesabımıza yatırılmaktadır. Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek olan Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara da yüksek limitte krediler kullandırmaktadır.

Şekerbank Kredisi

Emekli olan vatandaşlara, Şekerbank üzerinden de hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. şekerbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak işlem yapabilir veya size yakın olan Şekerbank şubesine giderek bankaya emekli maaşınızı taşımak istediğinizi belirtip, yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı taşımanız durumunda banka kredi notuna bakmadan, sizlere kredi imkanı sunarken, 50000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılmaktadır. 50000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.