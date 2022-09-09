Yapı Kredi Bankası 20.000 TL Bankasız kredi başvurusu kampanyası başlattı. Sizlerde bu bankadan kolay kredi alabilir, başvuru yaptıktan sonra hemen bankaya gitmeden şubesiz kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, sizlere bu yazımızda bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Bankalar artık günümüzdeki salgından sonra, bankasız uzaktan işlem yapmaya daha çok özen göstermişlerdir. Özellikle internet üzerinden artık bankacılık işlemlerinizi istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bu yapılan işlemlerden birisi de ihtiyaç kredisi işlemleridir. İhtiyaç kredilerinde bankaların şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi onayı alacak ve bankaya gitmeden kredinizi kullanacaksınız. Banka sizlere aynı gün içinde sonucu da krediyi de verecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Banka özellikle kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin şartlarına uygun olması durumunda onay verecektir. Kredi skoru düşük olan, bankalarda sıkıntısı olan veya daha önce hiç banka çalışması olmayan kişiler bu kredileri alamayacaktır.

Yapı Kredi 20.000 TL Şubesiz Kredi Başvurusu

Bu krediyi kullanabilmeniz için bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Türkiye’nin dijital bankası olarak hizmet veren Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden kredinizi kullanacaksınız. Bunun için mobil uygulamada Kredilerim menüsüne girerek bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Buraya bastıktan sonra bir form olacak ve bu formu doldurmanız istenecektir. Formu doldurduktan sonra işlemleri onaylayacaksınız. Formda yazan bilgileri doğru doldurduğunuzdan emin olunuz. Yapı kredi bankası başvurusu yaptıktan sonra ayrıca mobil uygulamadan başvuru sonucunuzu da öğrenebilirsiniz.

Kredi onayı aldığınızda bankaya gitmeden sizin de onay vermeniz durumunda para hesabınıza aktarılacaktır. Hesaba aktarılan kredi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aylık ödemelerini de kendiniz belirleyeceksiniz. Ne zaman maaş alıyorsanız o günden 1-2 gün sonrasına taksitlerinizi yaparsanız sizin için daha uygun olacaktır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Nedir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan müşteriler bu verdiğimiz kampanya haricinde de 50.000 TL’ye kadar SMS kredi başvurusu yapabilmektedirler. Bunun için cep telefonunuzdan mesaj atmanız gerekiyor. Bireysel TC kimlik Aylık Gelir yazdıktan sonra bu 3 birim arasına boşluk bırakarak 4411’e mesaj atabilirsiniz. Mesaj attıktan 5 dakika sonra banka size kredi sonucunu söyleyecektir. Kredi sonucu uygun olan müşteriler banka şubelerine evrakları ile birlikte giderek kredilerini kullanmaları gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak olan müşteriler, mesaj atarken yazdıkları aylık gelire dikkat etmesi gerekiyor. Kredi onayı aldığınızda yazdığınız o rakam kadar gelir belgesi götüreceksiniz. Eğer yazdığınız rakam ile o gelir belgesi birbirini tutmazsa kredi alamazsınız. İnternet sitesi üzerinden de bu 50.000 TL kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Başvuru sonrasında ayrıca yine internet sitesi üzerinden kredi başvuru sonucu öğrenme yapabiliyorsunuz.

Sizlere bu yazımızda 20.000 TL 60 ay şubesiz krediler hakkında bilgiler verdik. Bu krediler ile birlikte bankanın diğer kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ediyorsanız resmi internet sitesine girebilir ve tüm detayları öğrenebilirsiniz.