Kamu Bankası Açıkladı: 600.000 TL'ye Kadar Nakit Ödemesi O Kişilere Yapılacak! Bu Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapın!

Ziraat Bankası ülkemizde en köklü bankalardan birisidir. Bu banka üzerinden sizde en uygun faizlerle kredi alabilirsiniz. Bankanın son zamanlarda müşterilerine verdiği kredi destek paketi ipotekli kredilerdir. Sizde bu bankadan 600.000 TL’ye kadar aynı gün onay alacağınız ipotekli kredi alabilirsiniz. Bankaların verdikleri ihtiyaç kredilerinde eğer kredi limitiniz size uygun gelmezse, bankaya ipotek vererek kredi limitinizi yükseltebilirsiniz. Bu krediler ipotekli ihtiyaç kredisi olarak geçmektedir. Ziraat Bankası’da bu kredilerde ev ipoteği, dükkan ipoteği ve arsa ipoteği almaktadır. Verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerine göre 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Dilerseniz alacağınız 600.000 TL krediyi borç kapatma kredisi olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere Ziraat Bankası üzerinden alınan ipotekli kredi hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası Ev İpotekli Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu yapacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu için banka kredi skorunuz ve gelir durumunuz iyi olması gerekir. Banka gelir belgenize bakacak ve size ona göre bir limit verecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka kredi skorunuz haricinde kaç aylık sigortanızın olduğuna da bakıp limit oluşturacaktır. Eğer yeni işe başladıysanız veya esnaf olarak başvuru yaparken, vergi levhanızı yeni açtıysanız banka sizden kefil isteyebilir.

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın banka şubesine giderek evraklarınız ile kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası 600.000 TL ipotekli kredi için gelir belgesi, kimlik ve ipotek edeceğiniz mülkün tapu fotokopilerini bankaya vermelisiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra banka ipoteğe ekspertiz gönderecektir. Gönderilen ekspertiz değerine göre kredinizi kullanacaksınız. Banka sizin ipoteğinize yaptığı ekspertiz değerinin %50’si ile %80’i arasında kredi kullandıracaktır. Arsa ve dükkanlarda bu oran %50 olurken, evlerde ise evin durumuna göre bu limit yükselebilmektedir. 600.000 TL kredi kullanmak isteyen birisinin en az 400.000 TL ve üzerinde bir mülk değeri olması gerekiyor. Banka bu kredilerde 60 ay vadeye kadar sizlere işlem yapacaktır.

İpotekli Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası haricinde de bazı bankalardan da 600.000 TL ipotekli kredi alabilirsiniz. Bu banka gibi kamu bankası olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapacağınız sistem aynısı olacaktır. 60 ay vadeye kadar ve ekspertizin belirli değerine kadar kredi kullanabilirsiniz. Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da ipotekli ev kredisi alabiliyorsunuz. Garanti BBVA, Denizbank, Burgan Bank, QNB Finansbank ve Akbank üzerinden ekspertiz değerinin %50’sine kadar aynı gün içinde onay alabilir ve 1 hafta içinde kredinizi kullanabilirsiniz.