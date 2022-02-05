Yalnız Kurt Düştü, Arka Sokaklar Liderliği Geri Kazandı!

Cuma akşamında izleyici karşısına çıkan birbirinden başarılı 7 dizi rekabet halinde yayın hayatına devam ediyor. Tüm kişiler kategorisinde Yalnız Kurt isimli televizyon dizisi projesinin tekrar bölümleri Arka Sokaklar dizisini geride bırakmayı başarmıştı. Toplamda 16 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu hafta tüm kişiler kategorisinde liderlik koltuğunu geri kazandığı görüldü.

Tekrar bölümleri ile ATV ekranlarında ikinci bölümünü izleyici kitlesi karşısına çıkaran Yalnız Kurt dizisi heyecanlı ve aksiyon dolu sahneleri ile tüm gözleri üzerinde toplamıştı. Osman Sınav imzası taşıyarak seyirci karşısına çıkan proje geçtiğimiz hafta etkili bir çıkışa imza atarak kişiler kategorisinde birincilik elde etmiş ancak 2. haftada ise aynı başarıyı sürdürememişti. Yalnız Kurt’un yayınladığı ilk bölümde Arka Sokaklar'ı geride bırakmasının bir saman alevi olduğu ikinci bölümde görüldü.

Bu hafta tüm kategorilerde Yalnız Kurt dizisinin ikincilik aldığı görülürken geçtiğimiz hafta elde edilen sonuçlara göre reyting oranlarının bir miktar düşüşe geçtiği gözlemlendi. Fakat elde edilen bu sonuç gelecek haftalarda projenin birinciliğin en güçlü adayı olduğu gerçeğini gizlemiyor. İkinci bölümü ile oldukça başarılı sonuçlar alan Yalnız Kurt dizisi sonraki haftalarda çok sayıda izleyici ulaşma konusunda problem ile karşılaşmayacaktır.

Arka Sokaklar ile Yalnız Kurt dizileri birlikte yarışta rekabet ederken Kırmızı Oda ise 2. sezonda devam ediyor fakat artık ilk 10 proje arasında bile yer alamıyor. Proje yeni bölümü ile AB grubunda 7. olurken ABC1’de ise 10. sırada görünmüştü. TV8’in Kırmızı Oda dizisi ise tüm kişiler kategorisinde ise önemli bir reyting düşüş yaşarken 16. sıraya adını yazdırmıştı.

TRT 1 dizisi olan Kıbrıs Zafere Doğru ise 24. bölümü ile final bölümünü ekranlara taşıyarak yayın hayatını sonlandırdı.