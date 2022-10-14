Yalnız Kurt Dizisinde 15 Yeni Ve Güçlü Oyuncu İzleyenlerle Buluşacak

ATV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlayan ve son derece büyük ilgi gören Yalnız Kurt senaryodaki farklılıklardan dolayı reyting rekorlarını görememişti. Senaryoda yapılan hatalar ve daha fazla izlenmek isteme neticesinde bu hedefe ulaşamama sorunundan dolayı Yalnız Kurt dizisinde çok büyük değişiklikler yaşandı. 2 sezon yayınlanmadan hemen önce dizinin içeriği ve oyuncu kadrosu yenilenerek çekim kalitesi de arttırıldı.

Ekip Bomba Gibi Geliyor

Birden çok alanda birbirinden farklı değişiklikler yapılan Yalnız Kurt dizi setinde ise yeni bölüme tüm ekip bomba gibi hazırlanmaya başladı. ATV ekranlarında 2 sezonuna 14 Ekim Cuma akşamı başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi bol heyecan ve bol aksiyona şahitlik eden sezon sözüyle fragmanlarını yayınlamaya başladı.

Yalnız kurt dizisinin konusu ise Türkiye’nin çok yakın bir tarihte yaşamış olduğu olayların derinlerde yatan konularını da ortaya çıkarmaya yönelik ve Fetö terör örgütünün faaliyetlerini konu alan bir dizi olmayı başardı. Fetö olaylarının Türkiye’nin iç karışıklıklarından ne kadar büyük sorunlar oluşturduğunu ve bunu tüm çıplaklığıyla diziye aktarma hedefinde olan yalnız kurt dizisi 2 sezonda ise bu anlayıştan biraz sıyrılarak asker dizisi tarzına yöneldi. Tam bir konu tutturamaması da dizinin sonunu getirmiş oldu.

Yalnız Kurt Dizisinin Konusu Askeri Anlayışa Kaydı

Siyasi olayların konu alınmış olduğu Yalnız Kurt’un 1. sezonun aksine yayımlanacak olan yeni sezonda milli birlik ve beraberlik amacı olan ve güldüren bir hikâyesi olacak Yalnız Kurt dizisinin izleyenlerden tam destek alması bekleniyor. Dizinin konusu kadar kadrosu da değişti. 15 güçlü ve profesyonel yeni oyuncu katılarak Yalnız Kurt dizisi bambaşka bir yöne doğru götürülüyor. Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü 14 Ekim akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizinin kaldırılmasına üzülen bir izleyici kitlesi vardı. Bu izleyiciler yeni bölümü merakla beklemekteler tekrar ekranlara gelmeye hazırlanan dizi de bakalım neler olacak. Bu defa istenen izlenme seviyesine ulaşabilecek mi? Bunlar şimdiden merak edilmeye başlandı.