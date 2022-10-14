Damla Sönmez Yeni Dizi Hazırlığı Yapıyor! Ekranlara Yakında Dönecek

Geçtiğimiz sezonda Show TV ekranlarında Aziz isimli dizide Dilruba karakterine hayat veren ünlü oyuncu Damla Sönmez sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun pek çok hayranı ise Damla Sönmez'in hayat verdiği Dilruba karakterinin başrol oyuncusu olmasına rağmen senaryoda geri planda kaldığını belirtmişti. Bu durum sonucunda ise sezon bitmeden oyuncunun Aziz dizisine veda etmesi normal bir şekilde karşılandı ve bu durumun garip olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

İstanbul'da 1987 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Damla Sönmez 2004 senesinden bu yana sinema sektöründe, dizi sektöründe ve çeşitli projelerde yer alarak isminden söz ettiriyor. Oyuncu 2008 senesinde yayınlanan Gece Gündüz dizisiyle dikkatleri üzerine çekti ve 2014 senesinde de Güllerin Savaşı dizisinde başrolde yer alarak geniş bir hayran kitlesini ulaştı.

Oyuncu önceki sezonda Çukur dizisinde Efsun karakteri ile çok iyi bir çıkış sağladı ve etkileyici oyunculuk performans ile de adından söz ettirdi. Bir süredir dinlenme sürecinde olan Damla Sönmez bu defa Mavi Sürgün isimli diziyi tercih etti ve bu tercihi ile hayranlarının dikkatini çekti. Mavi Sürgün dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosunda yer alacak olan isimler ile merak konusu oldu. Damla Sönmez, Mavi Sürgün isimli yeni dizi projesinde Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk ile beraber başrolde yer alarak performans sergileyecek. Kısa bir süre içerisinde çekimler için Marmaris'e gidecek olan ünlü oyuncunun etkileyici bir oyunculuk performansı ortaya koyacağı düşünülüyor. Mavi Sürgün dizisinin yönetmenliği Nezaket Coşkun tarafından gerçekleştirilecek ve projenin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alacak.

Diğer Türk oyuncular ile birlikte Damla Sönmez'in de Mavi Sürgün dizisinde yer alması Türk dizi sektörü için büyük bir önem taşıyor. Projenin ilk bölümünün Güney Amerika'da yayınlanacak olması sebebiyle yurt dışından gelecek olan yorumlar ve ilk izlenimler merak konusu oldu. Projenin başarılı olması ve seyirci kitlesi tarafından sevilmesi durumunda benzer projelerde yine Latin Amerika ülkelerinde çekilecek ve projelerin önü açılmış olacak. Bunun yanı sıra Mavi Sürgün isimli dizi projesinin Güney Amerika'da seyircisi ile buluşması sonrasında projenin Türkiye'de de gösterime girebileceği düşünülüyor.

Yaz aylarında tatil pozları ile gündem olan ünlü oyuncu Damla Sönmez rol aldığı Aziz dizisine veda etmesi ardından Bodrum'a gitmiş ve yaz mevsiminin tadını çıkarmıştı. Sosyal medya hesabından keyifli anlarını takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa süre içerisinde paylaştığı fotoğraflar ile binlerce yorum ve beğeni alan ünlü oyuncu bu defa yeni dizi projesi olan Mavi Sürgün ile adından söz ettirerek magazin günlerinde yer aldı. Bodrum sonrasında Marmaris'te tatil yapmaya devam eden ünlü oyuncu Damla Sönmez sosyal medya hesabı üzerinden deniz kenarında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu plajda poz verdi ve paylaştığı fotoğrafı ile de dikkatleri üzerinde topladı.