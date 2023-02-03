Yalı Çapkını Sosyal Medyada Topa Tutuldu! Seyirci Senaryoyu Değiştirdi

Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında Cuma akşamlarında izleyici ile buluşuyor. Sosyal medyada son 2 haftadır yoğun bir şekilde eleştiriler alan dizi projesi yeni gelişme ile adından söz ettirdi. Sosyal medyada özellikle Pelin isimli karakteri hayat veren Buçe Buse Kahraman isimli genç oyuncu linçe uğramıştı. daha sonra hikayede yaşanan gelişmeler ile hem dizi hem de genç oyuncu büyük tepki gördü.

Seyirci grubu dizi projesinde Pelin isimli karakterin çok fazla öne çıkartılmasından rahatsız oldu ve bu duruma eleştirilerde bulundu. Bunun yanı sıra Afra Saraçoğlu tarafından hayat verilen Seyran'ın gurursuz ve güçsüz bir kadın gösterilmesine de bazı tepkiler geldi. Senaristlerin ise yapılan bu eleştirilerin çok fazla olması ardından hikayede bazı revizeler yaptığı ile ilgili iddialar basında yer aldı. Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin konu hakkında ortaya atılan iddialara göre 20. bölümünün final sahnesinin değiştirildiği iddia edildi ve bu durumun sebebi de sosyal medya baskısı olarak görüldü.

Sosyal medyada Ferit karakterinin boşanmak istediğine yönelik sahne yerine Afra Saraçoğlu tarafından hayat verilen Seyran karakterinin yalıyı basması ve daha sonra Pelin'i saçından tutarak dışarıya attığı sahnenin yazıldığı bilgisi paylaşıldı. İzleyici grubu senaryoda gerçekleşen bu değişiklik ardından yayınlanan fragmanda Seyran karakterinin sert tavrını gördü ve bu durumdan memnun kaldı.

İzleyici ise Yalı Çapkını dizisinin hikayesine yönelik olarak göstermiş oldukları tepkinin ve bu durumun sonuç verdiği düşündü. 20. bölümde bu durum daha detaylı bir şekilde öğrenilecek ve sosyal medya baskısının dizinin senaryosuna etki edip etmediği ortaya çıkacak. Bu şekilde dizinin hikayesinde yeni bir dönemin başladığı da ortaya çıkıyor fakat dizi projesinin çift haneli reyting oranlarını korumak adına seyirci grubunun görüşlerini de dikkate alarak yazılacak olan hikaye ile beraber Yalı Çapkını isimli dizi projesinin nereye doğru gideceği de tartışmaların yaşamasına sebep olabilir.

Yapım ekibinin ve senaristlerin bu başarılı performansı devam ettirmek adına sosyal medyada yazılan eleştirileri dikkate alması interaktif bir hikaye süreci için de önemli bir karar haline geldi fakat bu karar aynı zamanda dizinin elde ettiği başarının hiç bozulmaması için de önemli bir noktada bulunuyor. Eğer seyirci grubu Yalı Çapkını dizisine karşı büyük bir kızgınlık hissederse bu durum diziye zarar verebilir.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ya da çapkın dizisinin hayranları sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecekleri büyük kampanyalar ile dizinin hikayesine müdahale edebilecek bir hal aldı. Hikayenin ilerleyen dönemde nasıl idare edileceği ise merak konusu oldu ve dizinin yeni bölümleri merak edildi. Projenin sonraki bölümlerde de seyirci grubunun baskısı altında hareket edip etmeyeceği de merak ediliyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar sürdürülüyor. Dizinin yeni bölümünde final sahnesinde değişikliğe uğradığının öne sürülmesi seyirci grubunun mutlu etmişti.