18 yaş üzerinde olanlara, Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi olacak! 4 banka birleşti

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. Gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi hızlı birşekilde yaparak, 36 ay vadeli, bu kredi kampanyalarını hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. 4 banka tarafından yapılan açıklama ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirerek, uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı.

GELİR BELGESİZ KREDİ

Gelir belgesiz kredi kullanabileceğiniz, bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Sms ile kredi başvurusu için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi alabilirsiniz.

Akbank tarafından da başlatılan yeni kampanyada, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi işlemi veriyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası dahilinde Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşları ve cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yapan vatandaşlar, ödeme veriyor.

Denizbank tarafından yapılan kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek isteriz. Sms ile DenizBank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

QNB Finansbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında da sizlere verilecek olan gelir belgesiz kredi ödemesi nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda, hesaplara yatırılmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu yapmak için 50 30 numarasına göndermeniz yeterli olacak.