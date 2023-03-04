Yalı Çapkını Son Bölümü Tuzak Dizisinin Önüne Geçti

Dizilerin yeni bölümlerini yayınlanması sonrasında haftalık reyting karneleri dikkat çekiyor ve projeler birbirleri ile yarışıyor. Ekranların öne çıkan dizileri kanalların yüzünü güldürüyor ve hangi dizinin en çok izlenme oranı alacağı merak ediliyor. Çok sayıda reyting rekortmeni dizi projesi sıklıkla sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor ve çeşitli paylaşımlara konu oluyor. Fakat bazı durumlarda da reyting oranları ile aynı doğrultuda olmayan bir şekilde sosyal medyada bir karşılık bulunabiliyor. Örneğin bir dizinin reyting oranı çok yüksek olsa da bazı platformların ölçümlerine bakılarak sosyal medyada yapılan paylaşımların çok az sayıda olduğu görülüyor.

Star TV dizisi olan Yalı Çapkını isimli proje ise diğer yapımlardan farklı olarak hem reyting oranlarında çok yüksek bir sonuç elde ediyor hem de sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor. Tuzak isimli televizyon dizisi projesi ise Yalı Çapkını isimli dizinin tersi bir durum yaşayarak yayın hayatına devam ediyor. Yayın hayatına çarşamba gününde başlayan tuzak dizisi daha sonra gün değişikliğine gitmiş ve perşembe akşamlarında hayranları ile buluşmuştu. Ardından deprem sebebiyle dizilerin yayın hayatında 2 haftalık bir ara verilmiş ve Tv8'in Tuzak dizisi cuma akşamlarında izleyiciyle buluşmuştu. Akın Akınözü ve Bensu Soral başrolü ile ekranlara gelen yapım hayal kırıklığına uğrattı ve seyirci kitlesinden beklenen ilgiyi alamadı. Diğer taraftan yurt dışı satışlarının iyi bir şekilde devam etmesi sebebiyle diziye yayın hayatına sürdürüyor.

Birinin yayın ömrü için planlanan sürenin 26 bölüm olduğu yönünde bazı bilgiler edinildi fakat 2 sezonda dizinin devam edip etmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi ise bulunmuyor. ,lginç bir şekilde Tuzak dizisi ilk ona girmeyi başaramıyor fakat sosyal medyada üst sıralarda yer alarak adından söz ettiriyor. Bu durumun en büyük sebebi ise ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olması olarak yorumlanıyor.