Neslihan Atagül'ün Dizisinden Kötü Haber Geldi

Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi salı akşamlarında Star TV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her yeni haftada izleyiciyle buluşan Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ikilisi başrolde bulunuyor. Bugüne kadar 17 bölümünü ekranlara taşıyan dizi bazı durumlarda reyting oranında düşüş yaşamıştı. Ancak kanal ise projenin iyi reytingler alamamasına rağmen diziyi sabır içerisinde yayınlamaya devam etmişti.

Söz konusu dizi projesi her ne kadar büyük umutlarla yayın hayatına başlasa da sonuçlarda ise istenilen etki yaratılamadı ve dizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok güçlü bir hikaye ile Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizi yayın hayatına başlamadan merak uyandırmış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ancak projenin yayın hayatına başlamasından haftalar sonra senaryoda bazı sorunlar olduğu görüldü.

Yayın hayatına devam eden dizinin ilerleyen haftalarında sadık izleyici grubu diziyi bıraktı ve proje çok düşük reyting oranları aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlara da bakıldığı zaman yurt dışındaki Türk dizisi hayranları projeye daha fazla ilgi gösteriyor. Yerli izleyici ise eski zamanlarda olduğu kadar diziye karşı o kadar yoğun bir bağlılık duymuyor. Ancak Neslihan Atagül dizide sergilediği güçlü oyunculuk performansı ve güzelliği ile izleyici grubunu büyülüyor ve her yeni bölümde övgü dolu yorumlar alıyor.

Çok başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koyan ünlü oyuncu Neslihan Atagül karakterin hislerini ve ruhunu seyirci grubuna çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Bu sebeple pek çok dizi hayranı Gecenin Ucunda isimli projeyi takip ediyor ve yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeleri araştırıyor.

Kadir Doğulu tarafından hayat verilen Kazım karakteri ise senaryoda geldiği nokta sebebiyle izleyici grubunu sinir ediyor ve bu durum seyircileri projeden soğutuyor. Kazım karakterinin daha önceki tavırlarını ve aşk sözlerini düşünen izleyiciler bu karakterin bu noktaya neden geldiğini anlayamıyor.