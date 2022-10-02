Yalı Çapkını Muhteşem Bir Şekilde Başladı! 2. Bölümü ile Zirvede

Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı ve çok etkili bir çıkış gerçekleştirdi. Bu hafta 2. bölümü yayınlanan dizi Cuma akşamlarında ekranlara geliyor ve hayranları ile buluşuyor. Dizi projesinin reyting oranlarında patlama yaşanması herkesi şaşırtan bir durum olarak yorumlandı. Dizi 1. bölümü ile beklenen reytingleri alamamıştı fakat 2. bölümde bu durumu değiştirerek tüm kategorilerde birincilik korktuğuna oturdu. 2 haftası ile zirveye yerleşen dizi projesi hakkında daha şaşırtıcı olan gerçek ise projenin pek çok dizinin erişemediği reytingleri alması oldu.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin başrolünde yer alıyor ve genç kızın istemeyerek evlenmesi konu ediliyor. Şerif Sezer ve Özçetin Tekindor gibi pek çok usta oyuncunun yanı sıra Emre Altuğ, Gülçin Şantırcıoğlu ve Gözde Kansu da projenin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Gaziantep'te yaşayan ve bölgenin saygın aileleri arasında yer alan Korhan ailesi önce oğullarına gelin olması için Suna'ya uygun bulur fakat daha sonra Seyran gelin olarak seçilir. Suna'nın isteme töreninde Seyran ablasına yardımcı olmak ister fakat daha sonra aile Seyran'ı gelin olarak almaya karar verir. Kahve servisi sırasında çok heyecanlanması sebebiyle bayılıp düşen Suna'ya kardeşi yardımcı olur.

Uçarı Ferit ile meraklı hayalleri olan ve okumak isteyen Seyran'ın hikayesi Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümü ile seyirci kitlesinin ilgisiyle karşılaştı. Her ne kadar proje 1. bölümü ile beklenen reyting oranlarına ulaşamasa da 2. haftasında dizi birincilik koltuğuna oturdu. Sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinin sıklıkla konuşulması, hafta içinde projenin tekrarlarının yayınlanması bu hafta dizinin daha çok izlenilmesini sağlayan bir gelişme olarak görüldü.

Büyük ilgileri ve yüksek izlenme oranlarını 2. bölümü ile toplayan ve OGM Pictures imzalı olarak Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi yayınlanan tanıtımları ile yapımcının yüzünü güldürdü. Twitter'da 2. bölümün yayınlandığı akşamda gündem olan proje birincilik koltuğuna oturarak dikkatleri üzerine çekti. Senaryosu Mehmet Barış Günger tarafından yazılan ve yönetmenliği Burcu Alptekin tarafından yapılan Yalı Çapkını dizisinin 3. bölümünde elde edeceği sonuç verirse merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Projenin yeni bölüm fragmanı ise 2 milyonu geçti ve bu rakamlar oldukça şaşırtıcı oldu.

İkinci bölümü ile çok yüksek oranlar elde eden Yalı Çapkını isimli dizi Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı ve dizinin başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir başrolde bulundu. Oğullarına gelin adayı arayan Gaziantepli bir aile Seyran'ı gelin olarak seçti ve genç kızın hayalleri elinden alındı. İlk olarak aileye Suna gelin olarak görüldü fakat isteme sırasında Ferit'in Suna'nın kardeşi Seyran'ı beğenmesi sebebi ile Seyran gelin olarak seçildi. Bu olay karşısında büyük bir yıkım yaşayan Suna ise kardeşine destek olmak istiyor ve bir taraftan üzüntüsü ile baş etmeye çalışıyor.