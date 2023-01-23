Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin İşlediği Cinayet Hakkında Yeni Gelişmeler

Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin dosyası kapsamında genç kadının eski erkek arkadaşı olan Semih Sevim'i İstanbul'da önce sopa ile vurduğu ve daha sonra külotlu çorapla boğarak öldürdüğü öğrenilmişti. Konu ile ilgili olarak yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesinin alındığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Yönetmenin Şişli'de bulunan evinin bir odasında bir dönem boyunca şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin kaldığı öğrenildi. Jandarmaya ifade veren yönetmen Filik, Semih Sevim'in Seçil'in yanına gittiği sırada üzerinde bıçak ya da silah görmediğini ifade etti.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi’nin dosyası hakkında yine ayrıntılar ortaya çıktı ve şarkıcının İstanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı olan Semih Sevim'i öldürmesi sonrasında babasıyla beraber cesedi Sancaktepe'de bulunan ormanlık alan attığı ifade edildi. Semih Sevim cinayeti dosyası kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesinin alındığı öğrenildi.

Cesedin bulunması sonrasında İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmış ve Semih Sevim cinayetini Sevim’in eski kız arkadaşı olan Seçil Çiftçi'nin işlediğini belirlemişti. Mustafa Nebi Filik ismine de olay ile ilgili incelenen tüm bağlantılar kapsamında ulaşıldı.

Filik’in hem öldürülen Semih Sevim'i hem de şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’yi tanıdığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar öğrenildi. Filik savcılıkta ve jandarmada ifade verdi ve şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’yi tanıdığını belirten Seçil'in bir dönem boyunca Şişli'de yer alan evinde kaldığını ifade eden Filik, Seçil Çiftçi'nin evinin bir odasını kiraladığını ve daha sonra kendisinin ayrıldığını belirtti. Seçil Çiftçi’nin daha sonra tek başına kalmaya başladığını ifade eden Filik yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Filik öldürülen Semih Sevim'e şarkıcı ve model Seçil aracılığı ile tanıdığını belirtirken aralarında bulunan husumetten bilgisinin olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra çift hakkında aralarında olan bir dosyada Seçil lehine tanıklık ettiğini de ifade eden Filik Semih'in 24 Aralık gününde yeğeni ile birlikte kendi ofisime geldiğini anlattı. Ofiste oturduklarını ifade eden Filik Semih'in kendisine onu yanlış tanıdığını ifade ettiğini ve kötü bir insan olmadığını söylediğini açıkladı. Semih'in 24 Aralık 2022 ile 22 aralık 2022 tarihleri arasında kendi ofisinde kaldığını ifade eden Filik yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

En son 28 Aralık akşamında Semih'i gördüğünü ifade eden yönetmen Mustafa Nebi Filik Semih'in akşam saatlerinde Seçil'in yanına gidiyorum diyerek yanından ayrıldığını söyledi. Daha sonra kendisine ulaşmaya çalışsa da bir daha haber alamadığını ifade eden yönetmen Filik çantasının kendi ofisinde kaldığını ve telefonla kendisini arasa da telefonunun kapalı olduğunu açıkladı.

Televizyon programı sunucusu ve sanatçı Gülşen Korucu ise 2018 senesinde ölen 19 yaşındaki kız kardeşi olan Yaren Korucu’nun intihar etmediğini belirtti ve kız kardeşinin öldürüldüğünü, Seçil Çiftçi’nin de bunu bildiğini açıkladı. Seçil Çiftçi’nin olaya tanık olduğunu ifade eden Yaren Korucu kimin öldürdüğünü bildiğini açıkladı ve itiraf etmek için kendilerinden para istediğini söyledi.