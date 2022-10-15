Yalı Çapkını Her Hafta Reyting Oranlarını Yükseltiyor

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde bulunduğu Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi 14 Ekim cuma akşamında Star TV ekranlarında 4. bölümünü yayınladı. Yalı Çapkını dizisi 4. yeni bölümü ile izleyici grubunun ilgisini çekti ve dikkatleri üzerinde topladı. Proje elde ettiği sonuçlar ile her üç kategoride de cuma akşamın en çok izlenen dizisi olurken bu gelişme ile adından söz ettirdi. Dizi her hafta seyirci grubunu artırarak ilerliyor ve üzerine koymaya devam ediyor. Dizinin izlenme oranlarının düzenli bir şekilde arttığı görülürken elde edilen bu oranlar ise herkesi şaşırtmaya yetecek sonuçlar doğurdu.

4. yeni bölümü ile hem ABC1, hem AB ve totalde birincilik elde eden Yalı Çapkını dizisi, Star TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Haftalardır reyting oranları noktasında başarısını sürdüren proje izlenme oranlarını her yeni haftada arttırması ile de dikkatleri üzerinde topladı. Seyirci grubu dizinin reyting sonuçlarına baktığı zaman şaşırmadan duramadı ve projenin oranlarının çok iyi olduğunu düşündü. Çift haneli reytinglere doğru adım adım ilerlemekte olan ve tüm kategorilerde çok iyi oranlar elde eden dizi, başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.

Güçlü reyting sonuçları ile beraber Yalı Çapkını dizisi Gönül Dağı isimli proje sonrasında sezonun en başarılı projesi olarak adından söz ettirdi. Söz konusu dizinin reyting oranlarını bir miktar daha arttırması sonrasında dizi bu sezonda çift haneye ulaşabilir ve Gönül Dağı'na bir adım daha yaklaşabilir. Çok başarılı sonuçlar elde etmesi mümkün olan Yalı Çapkını dizisi önümüzdeki haftalarda elde edeceği sonuçlar ile de merak ediliyor. Seyirci grubu ve yapımcılar dizinin sonraki haftalarda alacağı reyting performansını merak ve heyecan içerisinde izliyor.

Projenin son bölümünde Seyhan karakteri için zor durumlar yaşanmış ve Elin karakteri odalarına sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Daha sonra Seyhan, Orhan ile İfakat’i birlikte görmüş ve Korhan Yalısı’nda hareketli günler yaşandığı ortaya çıkmıştı. Ferit diğer taraftan Necip ustanın yanında çalışmaya adapte olurken yaptığı kolyeyi de eşi Seyran'a hediye etmeyi ihmal etmedi.

Ferit, Seyran'ın ailesine ziyarete onunla beraber gitti ve Suna Ferit'in söylediklerinden sonra şüpheye düştü. Ferit Suna’ya Seyran ile düşündüğünden daha önce tanıştıklarını belirtti ve Suna şüpheye düşmesi sonrasında bu durumu Yusuf'a sordu. Yusuf daha sonra bu duruma kayıtsız kalamadı ve Korhan Yalısı’nda soluğu aldı.

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi usta oyuncular ve genç isimlerin başrolde bulunduğu dizinin oyuncu kadrosuna Gülçin Şantırcıoğlu, Şerif Sezer, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Ersin Arıcı, İrem Altuğ, Doğukan Polat, Hülya Duyar, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Diren Polatoğulları, Cansu Fırıncı, Yiğit Tuncay, Umut Gezer, Selen Özbayrak ve Buçe Buse Kahraman bulunuyor.

Senaryosu Mehmet Barış Güngör tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini de Burcu Alptekin tarafından üstleniliyor.