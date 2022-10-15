Yeni Bir Anne Kız Dizisi Geliyor! Bir Küçük Gün Işığı Projesine Benzeyecek

ATV için yapılmakta olan ve NG Medya tarafından hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı isimli televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Pazartesi akşamlarında dizi projesi etkileyici reytingler almaya devam etmiş ve sosyal medyada da adından söz ettirmişti. Seyirci grubunun sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlara bakılırsa izleyici kitlesi dizinin gidişatından memnuniyet duyuyor.

Berk Oktay ile Seray Kaya ikilisinin başrolünde bulunduğu dizi projesi Elif karakterinin hikayesini anlatarak izleyici karşısına çıkmıştı. Kocasının ölümü ardından nüfusuna kayıtlı bir kız çocuğunun olduğunu öğrenen Elif karakteri daha sonra hayatının çok farklı bir noktaya sürüklendiğini öğrenmişti. Projede Güneş isimli çocuk oyuncu karakterini ise Azra Aksu canlandırıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Elif karakteri, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde üvey anne şefkatini sergiliyor ve Güneş'in gerçek annesinden çok daha iyi birisi olmasıyla seyirci kitlesinin takdirini topluyor. Bu durum hikayenin farklı bir yansıması olarak ekranlarda yayınlanıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu defa Tozluyaka isimli dizi projesinin yapımcısı olan NTC Medya yeni bir projeyi adım attı ve farklı bir anne kız hikayesinin ekranlarda yayınlamak için hazırlıklarını gerçekleştirdi. Yeni dizi projesi için kollarını sıvayan Tozluyaka dizisinin yapımcısı Bir Küçük Gün Işığı dizisine benzer bir hikaye ekranlarda sergilenecek. Projenin adının Aşk, Yonca ve Diğerleri olduğu öğrenilirken dizinin oyuncu kadrosu da netleşti ve projede pek çok ünlü ismin yer aldığı öğrenildi.

Dizinin oyuncu kadrosuna Şifanur Gül, Alican Yücesoy, Erkan Avcı, Musa Uzunlar, Kemal Uçar, İlker Kızmaz, Tuğçe Yolcu, Neslihan Arslan, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Samat, Nizam Namidar, Sekvan Serinkaya ve Açelya Devrim Yılhan gibi ünlü isimler bulunuyor.

Kısa bir süre içerisinde ekranlarda yayınlanacak olan ve seyirci kitlesi karşısına çıkacak olan yeni dizide Yonca karakterinin hikayesi anlatılacak ve Yonca karakteri küçük kızıyla hayata tutunmaya çalışacak. Dizinin hareketli bir senaryosunun bulunduğu öğrenirken projede polis, çatışması ile mafya çatışmasında yer alacağı açıklandı. Bunun yanı sıra dizinin bir aşk hikayesi olarak da ekranlara geleceği ve seyirci grubunu fazlasıyla heyecanlandıracağı düşünülüyor.

Projede polis, mafya ve aşk üçgeninde Yonca karakteri etkileyici bir aşk hikayesi yaşayacak ve kızı için yapmış olduğu fedakarlıklar ile adından söz ettirecek. Yeni dizinin Bir Küçük Gün Işığı dizisine benzer bir şekilde ekranlarda yer alacağı öğrenilirken proje hakkında detaylar ve dizinin yayın tarihi de merak konusu oldu.

Bir süre önce yayın hayatına başlamasıyla dikkatleri üzerine çeken ve kısa süre içerisinde sadık bir izleyici grubu elde eden Bir Küçük Gün Işığı isimli televizyon dizisi projesi çok sevilmiş ve geniş kitleleri peşinden sürüklemişti. Dizinin çok sevilmesi sonrasında Tozluyaka’nın yapımcısı bu diziye benzer bir hikayeyi daha ekranlara taşımak için kolları sıvadı.