Yalı Çapkını Dizisi Son Hafta Reytingleri Güzel Geldi

Seyirci grubunun yoğun ilgisiyle karşılaşan Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında her hafta yeni bölümünü yayınlamaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümü ile cuma akşamın en çok izlenen yapımı haline gelen Yalı Çapkını izleyici grubunun alışık olduğu bu durumu yeniden gözler önüne serdi. Tüm kişilerde çok başarılı olan dizi özellikle oyuncu kadrosunun sergilediği performans ile konuşuluyor.

Dizi tüm kişiler kategorisinde sezon başından bu yana başarılı reyting alıyor ve güçlü bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu. Bu hafta yine birinciliği elde eden Yalı Çapkını dizisi 26. yeni bölümüyle de çift haneli reyting oranları almayı başardı. Tüm izleyici gruplarında geçen haftaya bakıldığı zaman dizi ekibi reytinglerini bir miktar artırarak düşüşü durdurmuştu. Projenin sonraki hedefi ise önceki haftalarda yaşandığı gibi eski yüksek reyting günlerine dönmek olacak ve dizi bu durumu başaracak.

Tüm kişiler kategorisinde 26. bölümüyle 1. olan söz konusu dizi projesi Yalı Çapkını Star TV'nin sevilen bir yapımı olarak yayın hayatına devam ediyor. Söz konusu dizi 31 Mart cuma akşamında çok yüksek izlenme oranları aldı ve bu durum hem yapımcıyı hem de oyuncuları mutlu etti. Diğer taraftan Kızılcık Şerbeti isimli rakip diziyse ABC ve ABC1 gruplarında birincilikler elde ederek Yalı Çapkını dizisinin 2. sırada bulunmasına sebep oldu.

Bu durum 3 haftadır yaşanıyor ve Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını’nın önüne geçerek yayın hayatına devam ediyor. Yalı Çapkını dizisine senaryoya yönelik olarak bazı eleştiriler geliyordu ve bu durum sebebiyle proje izleyici kaybı yaşıyordu. Bundan 3 hafta önceye kadar söz konusu dizi tüm izleyici gruplarını birincilik elde ederken daha sonra Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını’nın önüne geçmeyi başardı. Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde bulunduğu dizinin yönetmenliği Burcu Alptekin tarafından üstleniyor.