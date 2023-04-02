Kızılcık Şerbeti Alev Nursema'dan Sonra Diziye Damga Vuracak

Show Tv kanallarında izleyicileriyle buluşan ve yapımcılığı Faruk Turgut tarafından üstlenilen Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bir karakter ile gündem olmaya hazırlanıyor. Yapımı Gold Film tarafından yapılan dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman ve Doğukan Güngör yer alıyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile çok konuşulan çok söz konusu dizi projesi özellikle sosyal medyada adından söz ettirdi. ABC1 ve AB kategorilerinde en yüksek izlenme payı alan dizi projesi cuma gününün en çok izlenen yapımı haline geldi ve bu gelişme ile dikkatleri üzerine topladı.

Dizi sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti ve Twitter'ın TT listesinin zirvesinde bulundu. RTÜK Kızılcık şerbetine dokunma etiketi ile dünya sıralamasında yaklaşık 8 saat kalan Kızılcık Şerbeti izleyici kitlesinin adeta gözdesi. RTÜK dizi için 1,5 milyon TL para cezası ile birlikte 5 bölüm yayın durman cezaı sında diziye kesebilir. Peki Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti nedir, neler yaşandı, hangi olaylar oldu?

Dizinin ekranlara gelen son bölümünde Nursema ailesi ile gerçekleştirdiği büyük hesaplaşma sonrasında Alev'in evine geri dönme kararı aldı. Ünal ailesi ise büyük bir şok yaşadı ve Nursema'nın peşine düşmeyi ihmal etmedi. Doğan, Fatih ve ailesine sitem etti ve Nursema'yı hastaneden kurtardı. Doğa Pembe’nin büyük tepkisini aldı ve Fatih ile arasının gerildiği görüldü.

Kayhan öte yandan otelin satışı ile intikam peşine düştü ve eski eşi Leman’a evlilik teklifinde bulunması ile seyircileri şoka uğrattı. Abdullah Alev’de kaldığını öğrendiği Doğa’yı takibe aldı ve Umut sürpriz yaparak dikkatleri üzerine çekti. Umut Nursema'nın yaşadıklarını Abdullah'tan öğrendi ve Nursema'ya koşarak gitti. Abdullah ise büyük bir yanılgıya düştüğü ve pişman olduğunu dile getirdikten sonra Nursema'dan eve dönmesini talep etti. Daha sonra Alev’i sevdiğini eşine itiraf etmeyi kabul eden Abdullah final sahnesine damga vurdu.