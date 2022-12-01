Yalı Çapkını Çok Başarılı Ama Zirveyi Kaybetme Korkusu Var!

Star TV'de büyük kazanımlar ile yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi seyirci grubunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını isimli dizi projesi Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in partnerliği ile de ilgi çekiyor. Söz konusu dizi projesi bu sezonun en iyi reyting oranlarını elde eden dizi olarak öne çıkarken proje kimsenin beklemediği kadar büyük bir başarıyı elde etti ve ilgi topladı.

Söz konusu dizi projesinde Ferit isimli karaktere hayat veren ve bazı zamanlarda doğaçlama performansları ile de adından söz ettirerek seyirci kitlesinin dikkatini çeken genç oyuncu Mert Ramazan Demir önemli bir itirafta bulunarak herkese şaşırttı. Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan genç oyuncu Mert Ramazan Demir gelinen durumun şaşkınlığı içinde olduklarını belirtti. Oyuncu dizi ekibinin 13'lü reytinglere kadar çıkan ve diğer projelerin önüne geçen bir dizi olmayı hiç beklemediklerini belirtirken bu durumun ekibin moralini yükselttiğini açıkladı. Ancak zirveyi kaybetme korkusunun da başladığına yönelik işaretler olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir merak edilenleri yanıtladı.

Star TV ekranlarını sevilen dizisi olan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi ekibi farklı bir şey yapmayı istediklerinden ve rahatlıktan dolayı projenin 11. bölüm fragmanında ilginç bir olaya imza atarak dikkat çekti. Dizi projesinde Afra Saraçoğlu tarafından hayat verilen Seyran karakteriyle Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterleri projenin. 11 bölüm fragmanlarında atıştı ve projenin gerçekliğine vurguda bulunuldu. Bilindiği üzere dizi projesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmış ve gerçek bir hikayeden alıntılanmıştı. Ferit'e laf atan Seyran karakteri gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır diye yazarım Seni anlatırım işte şeklinde ifadeler kullanarak dikkatleri üzerinde topladı. Daha sonra Ferit Seyran'ı bir numarada benden Antepli şeklinde konuştu ve bu durum karşılıklı olarak gerçekleşti.

İlk konuşulduğu zaman Yalı Çapkını dizisi bilindiği üzere farklı bir isim ile ekranlarda yer alacaktı. Projenin isminin öncelikle Antepli olması bekleniyordu fakat sonradan dizinin ismi hakkında bir değişiklik yapıldığı öğrenilmişti. Dizi çekimlerinin Gaziantep'te gerçekleşmesi ve dizi projesinde Antepli Bir ailenin anlatılması sebebiyle Ferit Seyran ile olan atışmasında Antepli kelimesine vurguda bulundu ve bu durum seyirci kitlesinin dikkatini çekti. Yapım ekibi ise Seyran ile Ferit karakterleri üzerinden bir mesaj vererek fragmanı ilginç hale getirmiş oldu. Diğer taraftan yapılan bu durumun bir korkunun eseri olduğu biliniyor ve dizi ekibi bulundukları konumu korumak istiyor. Bu yüzden yeni bir şeyler deneme ihtiyacı içinde olan dizi ekibe zirveyi kaybetme endişesi taşıyor. Duydukları bu his sebebiyle yeni bir denemeye imza atan Yalı Çapkını ekibi seyirci kitlesinden nasıl bir karşılık alacağını da görmek istiyor ve merak konusu oluyor. 11. yeni bölüm fragmanında farklı bir duruma imza atan Yalı Çapkını dizisi yaptıkları bu farklılık ile dikkatleri üzerine çekti.