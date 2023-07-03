Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Orhan karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bu sezonun en etkili projelerinde yer alan ünlü oyuncu Emre Altuğ Orhan karakteriyle ilgi çekmişti. Ünlü isim kış sezonunda sette yoğun bir tempo içinde çalışmış ve hayat verdiği karakteri başarılı bir şekilde canlandırmıştı. Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ yaz döneminde ise konserler verecek ve çalışmaya devam edecek. Kış sezonunda oyunculuk yapan ve yazın müzik çalışmalarına devam eden ünlü isim hakkında merak edilenleri yanıtladı ve dikkat çekti.

Yapmış olduğu açıklamalar ile sevenleri ve hayranlarının dikkatini çeken ünlü şarkıcı oyuncu Emre Altuğ yaz döneminin nasıl geçirdiğini anlattı. Klip çekimleri yapması sonrasında çocukları ile beraber tatile devam edeceğini ifade eden Emre Altuğ arada konserler vereceğini de ifade etti. Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman oyuncunun yaz döneminin yoğun geçeceği de anlaşıldı. Diğer taraftan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin çekimlerinin ağustos ayının insanlarına doğru başlayacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Başarılı oyuncu Emre Altuğ, Yalı Çapkını dizisinin 2. sezon çekimleri için henüz bir netlik bulunmadığını ifade ederken ilk sezon değerlendirmesini yapmayı da ihmal etmedi. Projenin ilk sezonunun yoğun geçtiğini ve oyunculuk ile müzik kariyerine aynı anda önemseyerek yaptığını ifade eden ünlü isim dizi yayınlandığı sıralarda yeni şarkılar çıkarttığını ve konserlere devam ettiğini söyledi. Dizi sebebiyle yoğun bir konser yapamadığını açıklayan Emre Altuğ her hafta dizide mutlaka olması gereken günler olduğunu açıkladı. Bu programa göre konserler ayarladığını belirten ünlü isim güzel bir sezon geçirdiğini anlattı. Şu anda tatilini oyuncu Emre Altuğ olarak yaptığını belirten ünlü isim şarkıcının bir tatilinin olmadığını da söyledi.