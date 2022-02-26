Yalçın Hafızoğlu Yeni Anlaşmaya İmza Attı

1989 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açan genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu, rol aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. 2016 yılında Kiralık Aşk dizisi ile beraber ekran hayatına giriş yapan ünlü isim 5 sene boyunca da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almış ve sergilediği yolculuk performansı ile hayranlarından beğeni toplamıştı.

Ünlü oyuncu, Hızır Ali Çakırbeyli karakterine hayat vermiş ve büyük bir popülerlik elde etmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli karakterine hayat verecek geniş bir hayran kitlesi elde etmeyi başaran ünlü isim ATV ekranlarında uzun süre boyunca yer almıştı. Sevilen dizi, 7. Sezon başında ise meydana gelen bir kriz sebebiyle ekranlara veda etme kararı almış ve bu sebeple Yalçın Hafızoğlu isimli başarılı oyuncu da projede boy gösterememişti.

Show TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak olan Sen ve Ben isimli sinema filminde rol alan Yalçın Hafızoğlu, Aslı Bekiroğlu ile beraber başrolde yer alarak oyunculuk performansı sergilemişti. Yönetmen Ersoy Güler imzalı olarak izleyici karşısına çıkan projesi adından söz ettiren ünlü isim yönetmeni ve izleyici kitlesine etkisi altına almıştı. Söz konusu filmin çekimlerinin tamamlanması sonrasında ise Yalçın Hafızoğlu isimli başarılı oyuncunun kendisine gelen dizi teklifleri arasından Masum ve Güzel ile anlaşma yaptığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu, Masum ve Güzel dizisi ile anlaşma yaparak merak uyandırdı. Peki Masum ve Güzel dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Masum ve Güzel dizisi ne zaman başlayacak, 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kısa süre içerisinde tekrardan sete çıkması beklenen oyuncunun projesinin Avşar Film imzalı olduğu bilgisine ulaşıldı. Başrolde Bahar Şahin ile beraber rol alan ünlü oyuncu, hayranları ile buluşmak için hazırlık yapıyor. Bunun yanı sıra dizinin kadrosunda Mine Tugay, Ahu Sungur, Doğan Bayraktar, Müge Su Şahin, Erkan Meriç ve Aslı Sümen gibi isimlerin bulunduğu da açıklandı.