Son Dakika: Başvuranlara Anında Emekli Maaşlarına Göre Hesaba Ödeme Yapılacak.

Bankalar üzerinden emekli maaşlarını alan yurttaşları açısından son dakika müjdeli bir haber daha geldi. Emekli maaşı hesabınız üzerinden kampanyalar dur durak bilmeden yoluna devam ediyor.

Bankalardan emekli olan vatandaşlar açısından devamlı güncel kampanyalar duyurusu haberi geliyor. Bankalar üzerinden emekli promosyon ödemeleri alacak olan yurttaşlar açısından yeni ve başka bir haber daha geldi. SGK, SSK ile Emekli Sandığı emeklisi olan bütün vatandaşlar, bankalardan SGK üzerinden verilmekte olan destek promosyon ücretlerini alabilir. Türkiye'nin kamu bankası şeklinde faaliyet göstermekte olan Halkbank, yapmış olduğu bu kampanya ile beraber emekli maaşını Halkbank’a taşıyan vatandaşlara, emekli maaş promosyonu ödemesini gerçekleştiriyor.

750 liraya varan bu ödemeler, baştan sona kadar sizin almış olduğunuz maaşlara göre şekil alacak. Emekli maaşı alacak olan vatandaşlar, emekli promosyon açısından maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 3 sene bu bankada maaşlarının durması sözünü veriyor. Halkbank üzerinden emekli maaşlarını 3 sene alacak olan vatandaşlar, emekli promosyonu almaya hak kazanır.

kampanya Ayrıntıları Neler?

SGK emekli maaşı (BAĞ-KUR, SGK, Emekli Sandığı) ödemelerini, banka üzerinden almakta olan vatandaşlar, maaşlarına göre ödeme alır. 1500 lira altında emekli maaşı yatması durumunda banka, maaş sahibine 500 TL verecek. 1500 TL 2.500 TL arasında bir emekli maaşının alınması durumunda ise vatandaşlara 625 TL'lik bir ödeme yine aynı şekilde Halkbank tarafından emeklilik promosyonu olacak şekilde verilecek. Emekli maaşı 2500 TL ve daha da üzerinde olan vatandaşlar ise, emekli promosyonlarını 750 TL olacak şekilde alacak.

Başvurudan Bir Hafta Sonra Promosyon Ödemeleri Hesapta Olacak

Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, banka üzerinden 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren vatandaşlara 750 TL'lik promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Bu koşullara uyum sağlayan vatandaşlar, en yakın Halkbank şubesine gitmek suretiyle promosyon açısından başvuru işlemlerini yapabilir. Birden çok emekli maaşı bulunan vatandaşların promosyon talebinde bulunmaları halinde ise maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Böylelikle vatandaşlardan, maaşını bir başka bankaya taşıma hakkı elde edenlerin Halkbankası’na maaşlarını taşımaları ve 3 yıl boyunca bu bankada kalma sözünü vermeleri karşılığında promosyon ödemeleri bir almaları mümkündür.