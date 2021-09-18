Yalancı Dizisi Hayal Kırıklığına Uğrattı! Cuma Rekabetinin En Zayıf Yapımı Oldu

Süreç Film imzalı olarak Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yalancı isimli dizi dün akşam ilk bölümünü ekranlara taşıdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile beğeni toplayan dizi sosyal medyada çokça konuşuldu.

Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyunculuk performansları ile seyirci kitlesi tarafından soluk soluğa izlenen proje, seyirci kitlesini hikayenin içine çekmeyi başardı.

Sosyal medyanın gündemine oturan ve beğeni ile bahsedilen Yalancı dizisinin reyting sonuçları ise beklentiyi karşılamadı. Burçin Terzioğlu tarafından hayat verilen Deniz ile Salih Bademci'nin canlandırdığı Mehmet Emir karakterlerinin hikayesi dizide anlatılıyor.

Masum gibi görünen bir akşam yemeği ardından hayatları altüst olan iki taraf gerçeğe dair farklı şeyler anlatmakta fakat kimin yalancı olduğu ve kimin doğruyu söylediği merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları dizinin hikayesini merak ve heyecan içerisinde izlerken kimin doğruyu söylediği de araştırılmakta.

Dün akşam ilk bölümüyle sosyal medyayı sallayan Yalancı dizisinde Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu isimli iki oyuncu başrol oynamakta. Sosyal medyada gündem olan ve adından sıkça söz ettiren dizi, reyting oranlarında ise moral bozdu. Sonuçların ortaya çıkması ile birlikte yalancı dizisinin ekran ömrüne iyi başlayamadığı şekilde yorumlar gerçekleşti

Beklentinin altında sonuçlar elde eden yeni dizi, güçlü rakipler ile yarışmak da zorlandı ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Aşk Mantık İntikam dizisi iki birinciliği elde etti ve Kırmızı Oda da AB grubu birincisi olarak televizyon ekranlarına dönüş yaptı.

Bunun yanı sıra Arka Sokaklar da Yalancı dizisi gibi düşük sonuçlar elde etti. Cuma rekabetin en zayıf yapımı olarak dikkat çeken Yalancı dizisi gelecek hafta reyting oranlarını yükseltebilir. 2. bölüm tanıtımı da merakla beklenen Yalancı isimli dizi projesinde evlere polis baskını düzenleniyor.