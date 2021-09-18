Denizbank Ev Hanımlarına 25.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu: Son Dakika...

Denizbank ev hanımlarına 25000 TL kredi verecek. Denizbank ev hanımı olan kişileri 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Denizbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte ev hanımı olan kişiler 25 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabilecekler.

25 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen ev hanımları 36 ay vadeye kadar kredi kullanırken banka kredi notu ve banka kredi siciline bakılarak hızlı bir şekilde kredilerine aynı gün içerisinde alabilecekler.

Denizbank kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişilerin başvuru yapmaları durumunda kredi değerlendirmelerine geleceklerini ve değerlendirme sonucunda olumlu yanıt alabileceklerinden bahsetti. 1300 ve üzerinde kredi notu olan kişiler ayrıca kendi kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanacaklardır.

Denizbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

36 ay vadeye kadar verilecek olan Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyenler Cep telefonlarından bir mesaj atarak ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilmektedirler.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kim telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın bu mesajı 3280 numarasına gönderin.

5 veya 10 dakika içerisinde Denizbank üzerinden sizlere Kredi sonucu genel müdürlük tarafından verilecek onaylı tutar olması durumunda da onaylı kredinizi en yakın banka şubesi ile kimliğinizle kullanabileceksiniz. Denizbank hesabı olan kişiler ise DenizBank'ın mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilir onaylı tutarı banka şubelerine gitmeden hesaplarına aktarabilirler.