Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası Ardından Yeni Proje ile Dönüyor

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin için Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi önemli bir yapım olmuştu. Ünlü oyuncunun kariyeri için etkili ve önemli bir dizi olan Kalp Yarası dizisinin çekimleri Antakya'da gerçekleşiyordu. Ünlü oyuncu Gökhan Alkan ile partner olan Yağmur Tanrısevsin, partneri ile yakaladığı ekran uyumu ile de beğeni topluyordu. Dizinin bu kadar başarılı olmasının sebebi Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın birlikte güzel bir şekilde performans sergilemesiydi.

Ünlü isim Kalp Yarası dizisinde Ayşe isimli karaktere hayat verdi ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyerek kariyer hayatında önemli bir diziye imza attım. Sosyal medyada Ayşe karakteri ve Kalp Yarası sayesinde takipçi ve hayran sayısını da artıran ünlü oyuncu yurtdışındaki popülerliğini de öne çıkarmış oldu. Sempatik kişiliği ile ilgi odağı olan sevilen isim Kalp Yarası sonrasında tercih edeceği proje ile araştırılıyordu.

Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular arasında gösterilen Yağmur Tanrısevsin, yeni projesi ile hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu.

Yağmur Tanrısevsin’in yeni projesinin bir sinema filmi olduğu bilgisine ulaşıldı ve oyuncu bu haber ile adından söz ettirdi. Önümüzdeki dönemde ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin yeni projesi ile adından söz ettirmeye devam edecek. Peki Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Mersin'de 1990 senesinde hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin 2012 senesinde dizilere adım atmaya başlamıştı. Adını Feriha Koydum isimli dizi projesinde Ece karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin beğeni toplamıştı. Güneşi Beklerken dizisinde Melis olarak izleyiciler ile buluşan ünlü oyuncu her projesi ile adından söz ettiriyor.

Bu sıralarda ise dram türlerini tercih eden ünlü isim daha önce romantik komedi projelerinde de performans sergilemişti. İki Yalancı ve Mayıs Kraliçesi gibi dizilerde güçlü performans sergileyen ünlü isim yeni film projesinde benzer bir tarz ile sevenleri ile buluşacak.