E-ticaret Pazarı 6 Trilyon Dolara Dayandı

Dijital dönüşüm, e-ticaret ivmesini ve perakende pazar payını artırıyor. Morgan Stanley verilerine göre e-ticaret 2026 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşacak, ancak büyüyen pazarlarda başarılı olmak isteyen şirketler bunu dijital alanda görmenin yollarını arıyor. Bu arada yerli yazılım firmaları da e-ticaret rehberi olarak bir yol haritası yayınladı. Dijitalleşme perakende sektörünü dönüştürürken, e-ticaret esintisini de kucaklıyor. Morgan Stanley tarafından yayınlanan verilere göre, bugün 3,3 trilyon dolar değerinde olan e-ticaret pazarının 2026 yılında 5 trilyon dolara ulaşması ve perakende satışların %27'sini oluşturması bekleniyor.

Büyüyen pazarda tüketicileri geniş bir satıcı yelpazesi karşılarken, alıcıların markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çevrimiçi satın almanın tüm olanaklarını avantaja çevirmek isteyen tüketicilerin yüzde 94'ü şirketlerden gelişmiş teknoloji altyapısına sahip müşteri desteği talep ederken, beklentilerinin altında hizmet alan tüketicilerin birçoğu alışverişini tamamlamadan siteden ayrılıyor.

E-ticarete atılmak isteyen ve sürekli olarak değişen müşteri deneyimi karşısında zorluk yaşayan şirketler, kolay kullanılabilir, işlevsel altyapıya sahip yazılımlarla dijitalde görünür olmanın yollarını ararken, yerli e-ticaret yazılımları şirketi VikaOn, şirketlerin e-ticaret serüvenine ortak olarak global pazarlara erişmelerini mümkün kılıyor.

İŞ DÜNYASININ YENİ DİNAMİĞİ: E-TİCARET

E-ticaret ve e-ihracatın günümüz iş dünyasının yeni dinamikleri olduğunu belirten VikaOn Kurucusu Batuhan Yelçi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geleneksel tüketici alışkanlıkları çevrimiçi platformlara geçiyor, müşterilerin markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çünkü geniş bir satıcı ağıyla karşılaşan tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun ürünleri sunan ve alışveriş sürecini pratik bir şekilde tamamlamalarını sağlayan şirketleri tercih ediyor. Bu yüzden e-ticaret, sanılanın aksine şirketler için maliyetli ve zor koşullar barındırabiliyor."



"ŞİRKETLERİN E-KASLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"



Şirketlerin e-ticaret yoluyla satışlarını artırmasının ve müşteri deneyimini iyileştirmesinin yolunun işlevsel bir yönetim paneli oluşturmaktan ve birçok kanalda eşzamanlı olarak özgün içeriklerle görünürlük elde etmekten geçtiğine dikkat çeken Batuhan Yelçi,

"Sürekli değişen müşteri deneyimi karşısında zorluk yaşayan ve e-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen şirketler, başarıya ulaşmak için çözüm arayışına giriyor. Fonksiyonel yazılımlardan reklamcılığa, sosyal medya yönetiminden fotoğraf ve grafiğe kadar birçok alanda kapsamlı çözümler sunarak e-ticaret ve e-ihracat kaslarınızı güçlendirmek için sizi kurumsal bir maceraya çıkarıyoruz. Uygun fiyatlı hizmetlerimiz sayesinde dijital dünyadaki zorlukların işinizi aksatma riskini ortadan kaldırın.

VikaOn'un kurucusu Batuhan Yelçi, şirketlerin çözüm ve hizmetlerinde e-ticareti en üst düzeye çıkarmak için uzun soluklu projelere imza attığını belirterek, diğer hizmetler hakkında da bilgi paylaştı. Bu imkanları iç ve dış pazar iş modellerimize uyguladık. "Büyüyen firmalara pazar entegrasyonu ve yönetim hizmetleri de veriyoruz. Basit adımlarla tamamlanması kolay ve son teknoloji ile kullanımı kolay ürünlerimiz e-ticaret ve e-ihracat alanlarında aramıza katılıyor. "