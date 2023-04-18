Yabancı Dizi Hayranları Adım Farah Dizisini Sahiplendi

Çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarında kendi izleyici grubunu oluşturmaya başlayan Adım Farah dizisi iyi sonuçlar alarak yayın hayatına devam ediyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek gibi çok başarılı 2 oyuncunun başrolde bulunduğu dizinin hayranları projeye karşı sosyal medya üzerinden destek mesajlarını iletiyor. Fox TV tarafından bu sezonda yayınlanan ve 03 Medya tarafından hazırlanan Adım Farah sezonun en başarılı dizileri arasında gösteriliyor. Proje her ne kadar Türkiye'deki izleyiciler için ortalama bir yapım olarak görülse de yurt dışındaki Türk dizisi hayranları ise bunun tam tersini düşünüyor.

Arjantin dizisinden uyarlanan Adım Farah dizisi Türkiye'ye has olan bazı düzenlemeler yapılarak ekranlarda yer almış ve yeni bir konsept üzerinden yayın hayatına başlamıştı. Engin Akyürek ile Demet Özdemir ikilisinin yüksek enerjisi ve uyumunun yanı sıra dizi hikayedeki yan karakterler ile de öne çıkmıştı. Bu şekilde yan karakterlerini de Adım Farah dizisinde etkili olması ve öne çıkması dizinin başrol ikilisi dışında çekim noktaları olmasını da sağlamıştır.

Örneğin usta oyuncu Fırat Tanış Komiser Mehmet karakterine hayat vererek Adım Farah dizisine çok şey katan bir isim oldu. Aynı şekilde Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi etkili isimler de Adım Ferah dizisinde izleyicileri şaşırtan rolleri canlandırarak projeye büyük bir katkı sundu.

Yurt dışı satışlarında da büyük bir başarı elde eden Adım Farah dizisi yabancı ülkelerdeki Türk dizisi hayranları tarafından ciddi bir şekilde sahiplenildi. Sosyal medya ortamında söz konusu dizi hakkında yapılan paylaşımların büyük çoğunluğu da yurt dışında olan hayranlar tarafından gerçekleşiyor. Yabancı dizi hayranları Türk dizi takipçilerinin gösterdiği bağlılığın çok daha üzerinde bir bağlılık gösteriyor ve söz konusu projeyi sahipleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına da bakıldığı zaman dizi hakkında yapılan paylaşımların genel olarak farklı dilde yazıldığı görülüyor.