Erdem Şanlı'dan Ateş Kuşları Dizisi İtirafı Geldi!

1996 doğumlu olan ünlü oyuncu Erdem Şanlı, 2018 senesinden bu yana setlerde yer alıyor. Oyunculuk performansı ile beğeni toplayan genç oyuncular arasında yer alan ünlü isim Erdem Şanlı bugüne kadar pek çok projede yer almıştı. Avlu, Yasak Elma, Vatanım Sensin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizelerde dikkat çeken ünlü isim bu günlerde de Ateş Kuşları dizisinde yer alıyor. Ateş Kuşları isim dizi projesinde Zıpkın karakterine hayat veren ünlü isim dikkatleri üzerinde topluyor.

Oyuncu Son Yaz, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda ve İçimizdeki Ateş gibi projelerde de çeşitli rollerde performans sergilemişti. Ancak genel olarak kısa süren işlerde yer alması sebebiyle oyuncu kendisini yeterince göstermeyi başaramamıştı. Bu noktada Ateş kuşları dizisi ise farklı bir rol üstlendi ve Erdem Şanlı için çok önemli bir dizi haline geldi. Uzun süreli olması noktasında istikrarlı bir dizi haline gelen Ateş Kuşları isimli dizide Erdem Şanlı, Zıpkın isimli karakteri canlandırıyor. Bu şekilde dizinin hikayesinde önemli bir konumda bulunan ünlü isim büyük bir fırsat elde etmiş oldu.

Söz konusu dizi projesinde aslında toplumda çok da farkında olmadan yaşayan ve sokakta gördüğümüz pek çok insanın dramı anlatılıyor. Proje sokak çocuklarının yaşadığı büyük drama dikkat çekiyor ve ATV bu diziyi yayınlayarak önemli bir misyon üstleniyor. Ünlü oyuncu Erdem Şanlı da bu duruma dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu diziyi izleyen ve gerçekten sokakta yaşayan arkadaşların olduğunu ifade eden genç oyuncu Erdem Şanlı, tepki gördükleri zaman yaklaşımlarının da değiştiğini belirtti. İnsanların o kişilerden korktuklarını, selam vermediklerini ya da ön yargılı olduklarını ifade eden Erdem Şanlı gerçekten onların çok iyi insan olduklarını ifade etti. Ekranda kendilerini görmeleri sonrasında onların güler yüzleriyle karşılaştıklarını ifade eden Erdem Şanlı açıklamaları ile dikkat topladı.