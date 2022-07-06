Wimbledon: Tunuslu Jabeur İlk Grand Slam Yarı Finaline Ulaştı

Kadınlarda berabere kalan en yüksek seribaşı olan Tunuslu üçüncü seribaşı Ons Jabeur, Wimbledon 2022'deki ilk setini kaybetmekten kurtularak Çek Marie Bouzkova'yı 3-6, 6-1, 6-1 yenerek ilk Grand Slam yarı finaline ulaştı.

Bu yılki Roland Garros'un açılış turunda şok bir yenilgiyle düştüğünden beri Jabeur, Berlin'deki All England Club'a önde gelen bir şampiyonlukla gelerek çimlerde 10 düz maç kazandı.

Şu anda kariyerinin en yüksek ikinci sıralamasında oynayan Jabeur, Cumartesi günkü finalde bir yer için daha önce Alman Jule Niemeier'i yenen 103. sıradaki Tatjana Maria ile karşılaşacak.

27 yaşındaki Jabeur, Grand Slam tekler yarı finaline ulaşan ilk Arap oldu ve Afrika'dan majör kazanan ilk kadın olmak için teklif veriyor.

Üst üste ikinci Wimbledon çeyrek finaline giren Jabeur, dört raundunda henüz set kaybetmemişti ve rakiplerinin güçlü servisler, güçlü forehandler, hünerli vuruşlar ve iyi gizlenmiş atışlardan oluşan gamıyla yetinmesine izin vermemişti.

İlk setin açılış bölümlerinde 66. sıradaki Bouzkova'ya karşı çok sayıda atış yaptı ancak 23 yaşındaki Çek, Tunus'un ana silahlarından birini köreltmek için bunları iyi okudu.

Jabeur, Bouzkova'nın zemin vuruşlarının çoğunu kovaladığı ve beşinci oyunda bir servis molası ile ödüllendirildiği için Çek'in sabırlı savunmasını geçmenin bir yolunu bulamadı. Dokuzuncu bölümdeki ikinci ara ona açılış setini getirdi.

Jabeur'un bu yılki turnuvada kaybettiği ilk seti Tunusluyu uyandırmış gibiydi.

Jabeur saldırganlığını artırdı, vuruşlarını daha düz bir şekilde yapmaya başladı ve Bouzkova'nın ikinci setteki ilk servis oyununu bozdu.

Bunu ikinci ve üçüncü bir mola izledi ve Tunuslu kısa süre sonra, en sevdiği düşük atışlar bir kez daha yemyeşil çimenler üzerinde işareti bulduğunda maçı dengeledi.

Center Court yarışmasına en iyi 10 oyuncu karşısında altı galibiyetle giren Çek, uzun bir banyo molasına çıktı ancak momentumu değiştiremedi.

Bu yılki şampiyonalardan önce bir Grand Slam'in ikinci turunu hiç aşamamış olan Bouzkova, Jabeur'un servis kırmak için beş düz sayı kazandığı ve ardından avantajını aşka tutunarak pekiştirdiği ikinci oyunda 40-0 öndeydi.

Jabeur, Çek üçüncü sette ara vererek juggernaut'u durdurmadan önce 4-0 öne geçmek için sekiz maç kazanmıştı.