ABD, 11 Eylül'den Sonra Gözaltına Alınan Erkeklerin Taciz Edildiği İddiasıyla Dava Açtı

Adalet Bakanlığı, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonraki haftalarda hükümet tarafından toplanan ve bakanlığın kendi bekçi köpeğinin taciz olarak nitelendirdiği koşullarda New York'ta federal bir hapishanede tutulan bir grup adam tarafından açılan onlarca yıllık bir davayı karara bağladı.

Anlaşma Salı günü yaptığı duyuruda, davayı açan ve herhangi bir suçlama olmaksızın Brooklyn, New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezinde (MDC) tutulan altı adam arasında 98.000 dolarlık bir ödemenin paylaşılması çağrısında bulundu.

Adamlar – Ahmer Iqbal Abbasi, Anser Mehmood, Benamar Benatta, Ahmed Khalifa, Saeed Hammouda ve Purna Raj Bajracharya – kısıtlayıcı koşullarda gözaltına alındıklarını ve bazı durumlarda personel tarafından istismara uğradıklarını söyledi.

Dayak, zorla uyku yoksunluğu ve ırksal ve dini hakaretler de dahil olmak üzere belgelenmiş diğer suistimaller arasında, kurbanların birçoğunun yüzleri, gardiyanların üzerinde Amerikan bayrağı resmi olan bir tişört ve 'Bunlar' yazan bir duvara yapıştırdığı bir duvara çarptı. Erkekleri temsil eden New York merkezli yasal bir organizasyon olan Anayasal Haklar Merkezi Salı günü yaptığı açıklamada , renkler akmıyor” dedi.

Açıklamaya göre, "Adamlar MDC'ye girişlerinde tişörte çarptılar ve 'Amerika'ya hoş geldiniz' dediler".

Anlaşma , 11 Eylül saldırılarından günler ve haftalar sonra Müslüman , Arap ve Güney Asyalı erkeklerin tutuklanmasıyla federal ceza adaletinde sorunlu bir dönemi kapatıyor .

New York metropolitan bölgesinde ve ülke çapında yapılan taramalarda 1000'den fazla kişi tutuklandı. Çoğu, yalnızca fazla vize ile suçlandı ve kendi ülkelerine geri gönderildi. Ancak bu gerçekleşmeden önce, pek çoğu aylarca gözaltında tutuldu, özellikle aileleriyle çok az dış teması vardı.

11 Eylül Komisyonu raporuna göre, "özel ilgi" tutukluları olarak tutuklandılar. Göçmenlik duruşmaları kapatıldı, tutuklularla iletişim sınırlıydı ve tutuklular “terörizm” bağlantılarından temizlenene kadar bağ reddedildi. Kimlikler gizli tutuldu.

“Yirmi yıl süren davadan sonra davanın sona ermesinden memnunum. Ancak, benim için acı tatlı bir sonuç, ”dedi Anayasa Hakları Merkezi basın açıklamasına göre, tutuklulardan biri ve davanın davacısı Benamar Benatta.

“Sanıkların eylemlerinin hayatım üzerindeki zararlı sonuçları göz önüne alındığında, adaletin gerektiği gibi yerine getirildiğine inanmıyorum” dedi.