Wimbledon: Novak Djokovic, 21. Grand Slam'ı Takip Ediyor

Nick Kyrgios, Wimbledon erkekler finalinde Novak Cokoviç ile karşılaştığında "the ultimate glory" ve "tennis ımmortality" için oynayacağını söyledi.

Kyrgios, birçok kişinin mercurial Avustralyalı'nın zamanının geçtiğini düşündüğü ilk büyük single kupasını hedefliyor.

İkili arasında kafa kafaya liderlik ediyor ve Djokoviç 2017'teki iki toplantısında bir set kazanamadı.

Ancak Djokoviç Wimbledon'da ve Grand Slam'da farklı bir ihtimal. Çeyrek finalde sakatlanarak emekli olduğu 2017'den bu yana Şampiyonada bir maç kaybetmedi ve 32. büyük finalinde oynayacak - bir erkek rekoru.

Kyrgios, "Çok endişeli ve gerginim" dedi. "Daha önce hiç yapma şansım olmayan bir şey, Slam finalinde oynamak.

"Kariyerim boyunca birçok finalde bulundum, ancak bu ilk kez Wimbledon'da, dünyanın en büyük turnuvası olan Grand Slam'da. Beni geceleri ayakta tutan şey buydu - nihai zafer için oynama ve tenis ölümsüzlüğü olma şansı."

Koçu olmayan Kyrgios, kendisini Djokovic'le ya da sporunun 'büyük üçlüsü'nün diğer üyeleriyle (Rafael Nadal ve Roger Federer) karşılaştırmadığını, çünkü "dokunulmazlar" olduğunu ve farklı şeyler yaptığını söylüyor.

Bu yıl Wimbledon'da mahkemede davranışlarından dolayı iki kez para cezasına çarptırılan Kyrgios, "Onlar mükemmel rol modelleri" dedi.

"Bunun ulaşılamayacağını bilen birçok insan varmış gibi hissediyorum, bu yüzden bana bakıyorlar, ilişkilendirilebilir ve çok fazla kusurları var ve hala büyüklere karşı çıkıp onlara para için koşabiliyorlar. "Wimbledon temiz kesim ve finalde sinirli biri var, dövmeler, Roger Federer'in temiz kesim türü değil.

"Bence bu pek çok insan için ilham kaynağı. Sanırım tamamen kendi yöntemimle yaptım. Hiçbir koçu gerçekten dinlemedim."

Wimbledon finali, Kyrgios'un, turnuvadaki performanslarına "odaklanmayı zorlaştırdığını" söylediği bir ortak saldırı iddiasıyla ilgili olarak önümüzdeki ay Avustralya'da mahkemeye çıkacağını öğrendiği bir haftanın sonunda geldi.

"Söylemek istediğim şeyler" olduğunu, ancak iddiaları "çok ciddiye aldığını" söyleyen avukatları tarafından tavsiye edilmediğini söyledi.