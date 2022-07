Kanada'nın 'Bakım' Nedeniyle İnternet Kesintisi

Kanada'nın en büyük mobil ve internet sağlayıcılarından biri olan Rogers, Cuma günü başlayan hizmetlerinin ülke çapında kesintiye uğramasından dolayı özür diledi.

Şirketin CEO'su Tony Staffieri, başarısızlığın "çekirdek ağımızdaki bir bakım güncellemesini" takip ettiğini söyledi.

Ulaştırma, bankacılık ve acil servislerin tümü Cuma günkü kesintiden etkilendi, 911 yardım hattı ve banka ATM'leri kullanılamaz durumda kaldı. Kanadalılar bir bağlantı bulmak için kafelere ve kütüphanelere akın etti.

Hizmet kesintisi Cuma günü yerel saatle 04:30'da (08:30 GMT) başladı ve 15 saatten fazla sürdü, ancak çoğu hizmet şimdi geri yüklendi.

Bay Staffieri, bakım çalışmalarının "bazı yönlendiricilerimizin Cuma sabahı erken saatlerde arızalanmasına neden olduğunu" söyledi.

Kesinti, Kanada genelinde geniş bir hizmet yelpazesi üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve toplumun modern iletişime ne kadar bağımlı hale geldiğinin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti.

Birçok 911 servisi gelen aramalarla ilgili zorluklar bildirdi ve hastaneler, sorun çözülene kadar nöbetçi personelden işe gelmelerini istedi.

Bir anne Lara Morgan, oğlunun bir rugby maçında yaralandığından şüphelenilen bir omurilik yaralanmasıyla yaralandıktan sonra acil servislerle iletişim kurmak için nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Globe and Mail gazetesine verdiği demeçte, sonunda 911'i aramak için Rogers olmayan bir cep telefonu olan birini bulduğunu, ancak ambulans hizmetlerinin de Rogers ağına dayandığını ve sağlık görevlilerini göndermekte zorluk çektiğini keşfettiğini söyledi. Oğlu sonunda hastaneye gitti ve ağır yaralanmadı. Bay Staffieri yaptığı açıklamada, şirketin "bazı müşterilerin acil servislere ulaşamamasından özellikle rahatsız olduğunu" söyledi. Kesinti ayrıca Kanadalı şarkıcı The Weeknd 'in Toronto turnesi tarihi de dahil olmak üzere bazı etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu. Konser, Rogers Communications'ın sahibi olduğu Toronto Blue Jays'in evinde gerçekleşecekti.

Quebec eyaletinde, bir Montreal mahkemesi, hapishane yetkilileri onu bir video konferans sistemine bağlayamadıktan sonra rezil moda kralı Peter Nygard için bir duruşma duruşmasını ertelemek zorunda kaldı.

Eleştirmenler, kesintinin Kanada telekom sektöründe daha fazla rekabete ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini söylüyor.