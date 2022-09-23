Vişne Lekesi Nasıl Çıkar, Kumaştaki ve Halıdaki Vişne Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Ağartıcı deterjan ürünleri vişne lekesini çıkarmak için kullanılan ürünler arasında yer almakta ve ilk sıralarda bulunmaktadır. Vişne lekesinin olduğu bölüme öncelikle ılık su uygulanır ve yıkama koşullarına uygun biçimde ağartıcı deterjan uygulanır. Yarım çay kaşığı deterjan ve ılık su kullanmak suretiyle vişne lekesini çıkarma imkanı elde edilir. Vişne lekesini çıkarmak genelde farklı eşyalar üzerinde farklı zorlukları barındırmaktadır. Kiraz ya da vişne lekesini çıkarmak için deterjanı yanı sıra alkolün de kullanıldığı bilinmektedir. Tüm bu temizleme işlemlerinin uygulanması sonrasında söz konusu eşyanın yıkandığı programa bağlı olarak yıkamak da yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra alkol veya deterjan kullanmadan önce ilgili bölgeyi ılık su ile yumuşatmak gerekir. Bu şekilde eşyanın ulaşmış olduğu vişne lekesi kısa süre içerisinde kolay bir şekilde çıkacaktır.

Ağartıcı deterjan çeşitleri sayesinde yapılan uygulama ile ilgili bölgeden çıkan vişne lekesi öncelikle ılık su ile yumuşatılır ve bölge lekeden çıkmaya hazır bir hal alır. Ardından ağartıcı deterjan yıkama koşullarına uygun olarak değerlendirilir ve bölge üzerine deterjan uygulanması sonrasında 20 dakika kadar bekleme süresi bulunur. 20 dakikalık bir sürenin tamamlanması sonrasında ilgili bölge silinir ve lekenin büyük bir kısmı çıkarılır. Çamaşır makinesi kullanarak da ağartıcı deterjanlar ile ilgili program üzerinden değerlendirmeler yapılabilmektedir. 15 dakika içerisinde alkol sürmek suretiyle kiraz ya da vişne lekesini çıkarma şansı da bulunmaktadır. Açıklanan bu işlemler sonrasında her zaman kullanılan program eşliğinde çamaşır makinesinde eşyaları yıkamak ise yeterli olur.

Öncelikle bölge üzerine ılık su uygulanması elbisedeki ve kumaştaki kurumuş vişne lekesini çıkarmak için yapılır. Bu şekilde kurumuş olan leke yumuşatılır ve ardından yarım kaşık kadar ağartıcı deterjan nokta üzerine sürülür. Müdahale deterjan ile yapılır ve aynı program çamaşır makinesinde de uygulanır. Programın tamamlanması ardından elbiseden vişne lekesi de arındırılmış olacaktır. Tam olarak bu uygulamanın işe yaramadığı durumlarda ise alkol dökmek suretiyle elbiseden vişne lekesini çıkartmak da mümkün olacaktır.

Amonyak halıdaki kurumuş Vişne lekesini çıkarmak için sıklıkla kullanılan bir ürün olmaktadır. Ilık su ile bir çorba kaşığı amonyak beraber kullanılarak karıştırır ve ardından boş olan sprey şişesine eklenir. Lekenin üzerine dikkatli bir şekilde sprey şişesi içerisinde bulunan karışım dökülür. Halıdaki kurumuş vişne lekesi çıkana kadar temiz bir sünger kullanmak suretiyle silme işlemi yapılması gerekir.

Kumaş üzerinde bulunan vişne lekesini çıkarmak adına deterjan çeşitleri ile birlikte elma sirkesinin kullanıldığı bilinmektedir. Elma sirkesi kullanmak suretiyle deterjan kıvamı öncelikle yoğun bir hale getirilir ve ardından bölge üzerine uygulama yapılır. Uygulamanın yapılması ardına 20 dakika kadar bekletilir ve çamaşır makinesine kısa programda ilgili olan eşya atılarak temizleme işleminin son aşamasına geçiş yapılır. Büyük ihtimalle yıkama işleminin tamamlanması ardından kumaşta bulunan ve kurumuş halde olan vişne lekesi kalkacaktır.