10 000 TL ile 17 000 TL Tutarında Kredi Kartı Borç Kapatma Kredisi Verilecek...

10 bin TL ile 17 bin TL tutarında kredi kartı borcu için borç kapatma kredisi verilecek. Sizlerde kredi kartı borcunuz bulunuyor ise, ödeme de zorluk yaşıyorsanız kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Pandemi döneminde ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan vatandaşlara değişik kampanyalar düzenleyen bankalar şimdi borç kapatma kredisi olarak piyasaya yeniden çıkıyor. Genel anlamda bankalar ihtiyaç kredisi için bireysel kredileri ve kredi kartlarını ait borçları kapatırken yeni kampanyalar düzenliyor. Bankalarda bulunan kredi kartı borçlarınızı kapatmak için belirtilen bankalar üzerinden başvuru yapılarak bu imkândan faydalanabilirisiniz.

10 bin TL ile 17 bin TL'lik kredi paketlerine başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. Kredi kartı borcu kapatma imkânından faydalanabilmek için bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, sadece kredi kartı borçlarını kapatmak için başvuruda bulunabilirler.

Kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, belirtilen şartları karşılamaları halinde banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapabilirler. Bankalardan kullanılan kredi kartlarını ödemeyen ve bu noktada icraya düşen kişiler, kredi onayı almaları söz konusu değildir. Bankaların belirlediği kriterleri karşılayan kişilere kredi onayı veriliyor. Bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ederek kredi hakkında kampanya başvuru şartları hakkında bilgi alınabilir.

Kamu Bankalarından Kredi Kartını Kapatan Kredi Kampanyası

Kamu bankası olarak vatandaşlara hizmet veren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşlara kredi kartı borçlarını kapatabilmeleri için kredi imkânı sunuyor. Bu konuda başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek gerekli başvurularına yapabilirler.

Vatandaşın başvurusu sonrasında öncelikle kredi onayı alınıp alınmayacağı konusunda değerlendirme yapılır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin şartları uygun olmaları halinde kredi onayı alabilirler. Diğer bankalara olan kredi kartı borçları kamu bankaları üzerinden alınacak olan kredi ile ödenebilecek. Alınacak olan kredilerde vade olarak 36 ay belirlenirken faiz oranları ise 1,56 oranında belirlendi. Bunun yanı sıra ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut.