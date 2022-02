Venezuela, Göçmen Botu Olayında Bebeğin Ölmesi Üzerine Soruşturma Talep Etti

Venezuela, Trinidad ve Tobago'dan denizde meydana gelen ve yaklaşık 40 göçmeni taşıyan teknede bir bebeğin öldüğü ve annesinin yaralandığı ölümcül bir olayla ilgili "kapsamlı bir soruşturma" başlatmasını talep etti.

Trinidad ve Tobago Başbakanı Keith Rowley, olayın Cumartesi günü sahil güvenlik görevlilerinin ada ülkesi yetkililerinin insan kaçakçılarının yer aldığı "güvenlik operasyonları" olarak adlandırdığı operasyon sırasında defalarca durma emri verdikten sonra geminin motorlarını vurmaya çalışmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Sahil güvenlik yayınladığı bir haberde, silahlı saldırının "meşru müdafaa" amaçlı olduğunu ve bir teknenin çarpmasını önleme amaçlı olduğunu söyledi.

Trinidadlı yetkililer, Yaelvis Santoyo Sarabia olarak tanımlanan bebeğin anne Darielvis Sarabia'nın kollarında öldüğünü söyledi. Sarabia silahla yaralandı ve durumu stabil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bebeğin nasıl öldüğünü söylemedi.

Pazartesi günü Caracas, "bu ölümcül olayı çevreleyen gerçekleri açıklığa kavuşturmak" için bir soruşturma çağrısında bulundu.

Trinidadlı yetkililer, geminin yoksullukla boğuşan anavatanlarından kaçan Venezuelalılar için ortak bir rotada ilerlediğini söyledi.

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018 seçimlerinde Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), ABD ve Avrupa Birliği tarafından gayrimeşru olarak görevden alınan ikinci dönemi kazanmasının ardından uygulanan uluslararası yaptırımlarla körüklenen sosyal ve ekonomik krizlere kilitlendi.

Birleşmiş Milletler, son yıllarda nüfusun yüzde 10'undan fazlasını oluşturan altı milyondan fazla Venezuelalının ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor. Trinidad ve Tobago'da en az 40.000 Venezuelalı yaşıyor.

Pazartesi günü bir grup BM kuruluşu yaptıkları açıklamada, Cumartesi günkü etkinlikten "derin üzüntü duyduklarını" söylediler.

"İster ebeveynleriyle ister yalnız seyahat ederek hiçbir göçmen çocuk ölmemeli. Hiçbir anne, başka seçeneği olmadığı sürece, derin denizde küçük bir gemide çocuklarının hayatını riske atmak istemez." dedi.

"Hareket halinde olan her üç Venezuelalıdan ikisi kadın ve çocuklardan. Bu trajik olay, savunmasızlar arasında en savunmasız olanın onlar olduğunun açık bir hatırlatıcısıdır. Her yerde ve her zaman özel ilgi, koruma ve güvenliği hak ediyorlar."

ABD destekli Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, silahlı saldırıyı "yersiz" olarak nitelendirdi.

OAS'nin Venezuela'daki göçmen krizine tepkisini koordine eden sürgündeki muhalif lider David Smolansky de Trinidad ve Tobago'yu durumu araştırmaya çağırdı.

Trinidad başbakanı Rowley, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile konuştuğunu ve "bebeğin talihsiz can kaybıyla ilgili olarak kendi adıma ve tüm Trinidad ve Tobago halkı adına en derin sempatiyi" ifade ettiğini söyledi.