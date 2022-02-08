Avustralyalı Morrison Parlamentodaki Cinsel Saldırı İçin Özür Diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, tecavüze uğradığını söyleyen eski bir personelden özür diledi.

Morrison Salı günü Parlamento'ya verdiği demeçte, Brittany Higgins'in katlandığı "kabus" için "üzgün" olduğunu söyledi ve daha iyisini yapacağına söz verdi.

"Özür dilerim. Özür dileriz." dedi. "Burada olan korkunç şeyler için Bayan Higgins'e üzgünüm."

Higgins, kendi iddialarını kamuoyuna açıklayan üç eski çalışanın yanı sıra iki kadın hakları savunucusu arasında oturarak kamu galerisinden izledi.

Kadınlardan resmi kabule katılmaları ancak haber kuruluşlarıyla konuştuktan ve davet edilmediklerine dair tweet attıktan sonra davet edildi.

Morrison, Higgins'e "konuşma cesaretine" sahip olduğu için övgüde bulundu ve "güvenlik ve katkı yeri olması gereken bir yerin" genç kadın için "kabusa dönüştüğünü" söyledi.

"Bu değişmeli. Değişiyor. Ve bunun değişeceğine inanıyorum." dedi.

Başbakanın yorumları, Avustralyalı siyasi partilerin bir kesitinden gelen ve "parlamento işyerlerinde kabul edilemez bir işyeri zorbalığı, cinsel taciz ve cinsel saldırı geçmişi" için de kabul eden ve özür dileyen bir açıklamanın ardından geldi.

Zehirli iş yeri kültürü ortaya çıktı Avustralya Cinsiyet Ayrımcılığı Komiseri Kate Jenkins tarafından yürütülen bir soruşturmada, şu anda parlamento işyerlerinde bulunan insanların yüzde 37'sinde zorbalık, yüzde 33'unun cinsel taciz yaşadığı tespit edildi.

Soruşturma, Higgins'in bir yıl önce 2019 seçimlerinden haftalar önce bir bakanın Parlamento Binası ofisinde daha kıdemli bir meslektaşı tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla tetiklendi.

Higgins, iddialarını polise bildirmek veya kariyerine devam etmek arasında bir seçim yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Geçen yıl Ocak ayında devletteki işinden istifa etti ve polise şikayette bulundu.

Hikayesi ülke çapında protestolara yol açtı.

Salı günü, muhalefet lideri Anthony Albanese de Higgins' e İşçi Partisi' nden özür diledi.

"Statükoların en iğrençleri için yaşam destek sistemi görevi gören bir sessizliği yırttınız." dedi.

Halk galerisinde, Higgins konuşmalar sırasında gözle görülür bir şekilde duygusallaştı.

Özür hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Ancak bazı önde gelen aktivistler yorumları reddetti.