Veda Mektubunda Alanur İle Seher'in Ziya Kavgası

Kanal D'nin ilgi ile izlenen yayınları arasında bulunan veda mektubu dizisinde bu hafta yer yerinden oynayacak. Alanur ile Seher arasındaki ipler iyice gerilirken Ziya'nın bu durumdan hoşnut olmadığı görülecek. Kanal D'nin pazartesi dizi yapıtları arasında yer alan Veda Mektubu dizisi gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanmış olan bir diziyi yansıtıyor.

Hikâyede iki eski sevgilinin çocuklarının yıllar sonra bir araya gelmesinden ve evlenmelerinden sonra yaşananlar anlatılıyor. Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar gibi özel oyuncuların sahne aldığı yapıtın pazartesi günkü yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler olacak.

Alanur ve Seher İlk Kez Ziya'yı Konuşacak

Nurgül Yeşilçay'ın Alanur'u Bennu Yıldırım'ların ise Seher'i canlandırdığı dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanda kısa kısa anlatılan hikâyeye göre Seher Alanur'un evine gidiyor ve yaşananlara son noktayı koymak için konuşmalar yapıyor.

Alanur ise bu konuşma sonunda Seher'i, Ziya'yı elinden almakla tehdit ediyor. Kızı için tüm gemileri yakabilecek bir anneyi canlandıran Nurgül Yeşilçay'ın klas oyunculuğunu konuşturduğu bu sahneleri izlemek izleyiciye keyif veriyor. Dizide gelinini istemeyen kaynana rolündeki Bennu Yıldırımlar'ın ise sakin tavrı ve olaylar karşısındaki tepkisizliği seyirciden tam not alıyor.

Veda Mektubu Veda Edecek Mi?

Pazartesi günü reyting listesinde yer alan ancak zirveye oynamayan Veda Mektubu dizisinin özel bir izleyici kitlesine sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Veda Mektubu dizisinin yayından kaldırılacağı yönünde vurgu yapılmış olsa da Kanal D henüz bu konuda bir bilgi yayınlamış değil. Diziyi izleyen kitlesi için dizinin yayınları devam edecek gibi görünürken, hikâyedeki savaş ise günden güne izlenmeye değer bir hale geliyor. Seher ile Alanur arasındaki bu entrikalarla dolu savaşı izlemek isteyenler Veda Mektubu dizisini kaçırmadan izliyor.