Gönül Dağı Dizisindeki Bülbül Divanesi Kaptan Gürman Dizideki Rolü Sayesinde  Yeni Şeyler Öğreniyor

Kaptan Gürman, Türkiye'deki televizyon dizilerinde rol alan ve özellikle TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi olan Gönül Dağı'ndaki Bülbül Divanesi karakteriyle nam salan büyük bir hayran kitlesi kazanan bir oyuncu. Kendisi daha önce TRT 1'in diğer yapımlarında da yer aldı ve büyük ilgi gördü. Kaptan Gürman, uzun soluklu işlerinin TRT dizileri olduğunu ve bu projelerin kendisine çok şey kattığını ifade ediyor kendisine verilen rolün çok önemli olduğunu söylüyor.

Bülbül Divanesi karakterinin kendisine birçok şey kattığını belirten Gürman, karakterin bilge, maneviyatı yüksek ve ruhunda açılmış kapıları olan bir karakter olduğunu söylüyor. Kendi içini ararken doğaya olan yolculuğundaki serüvenlerinden hikâyeler, yaşananlar gibi projelendirip kendisini yazılmış gibi hissettiğini de ekliyor.

Gürman, sanatçı bir aileden geldiğini ve oyunculuk ve müzisyenlikle yoğun bir kariyere sahip olduğunu belirtiyor. Kendisi için öncelikli hedefinin bir sinema filmi yapmak olduğunu, kendi yazdığı senaryoyu hayata geçirmek istediğini ve müzik kariyerinde bestelerini insanlara duyurmak istediğini ifade ediyor.

Hedefleri Arasında Sadece Senaryo Ve Beste Çıkarmak Yok

Gürman'ın hedefleri arasında Türk Sineması'nın ve Türk Müziği'nin ezgilerini nesilden nesile aktarmak da yer alıyor. Kendisi için sanatın üreten tarafında olmak daha önemli olduğunu söyleyen Gürman, oyunculuk kariyerinde farklı karakterleri canlandırmayı hedeflediğini belirti

Kaptan Gürmanın Başarıları Türk televizyon sektöründe büyük bir takdir topluyor. Kendisi müzik kariyerinde de başarılı olmak ve Türk kültürünün ezgilerini nesiller arasında aktarmak için çalışmalarını genişletmek istediğini belirtiyor. Gönül Dağı dizisi insanlara, Kaptan Gürman gibi oyuncuların karakterlerini özdeşleştirmesiyle, izleyicilere hayatın farklı yönlerini gösteriyor ve onlara yeni ufuklar açıyor.