Veda Mektubu Dizisi Reytingleri Çok Düşük Ama Çalışmalar Devam Ediyor!

Pek çok başarılı isim ile kısa süre önce yayın hayatına başlayan Veda Mektubu dizisinin kamera arkasından görüntüler paylaşıldı ve bu görüntüler dikkat çekti. Yapımı Most Production tarafından gerçekleşen ve yapımcılığı Gül Oğuz tarafından üstlenilen söz konusu proje Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin kamera arkasından yeni kareler özellikle sosyal medyada çok konuşuldu ve oyuncu kadrosunun verdiği emekler gözler önüne serildi. Sizler için haberimizin devamından Nurgül Yeşilçay ve pek çok ünlü oyuncunun kadroda bulunduğu Veda Mektubu dizisi ile ilgili elde edilen son bilgileri yazdık.

Paylaşılan kamera arkası fotoğraflarda Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünün çok heyecanlı geçireceğine dair ipuçları bulunuyor. Kamera arkası pozları haber sitelerinin yanı sıra sosyal medyada da ilgi gördü ve dizinin izleyici grubu proje hakkında pek çok olumlu yorumlar yaptı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizine sonraki haftalardan reyting oranlarını da yükselteceği düşünülüyor. Henüz hayal edilen gibi sonuçlar alınmasa da sonraki haftalarda Veda Mektubu dizisi ortalamanın üzerinde sonuçlar alabilir ve bu durum dizi için çok önemli bir nokta olur. Bir süredir izleyici kazanma noktasında da önemli ataklar yapan Veda Mektubu dizisi özellikle senaryosu ile ilgi topluyor.

Fotoğraflarda set ekibinin keyifli ama yoğun bir çalışma içinde olduğu da görüldü. Bunun yanı sıra bugüne kadar 5 bölümünü geride bırakan dizi projesinin 6. bölümünde yaşanacak olan olaylar araştırıldı.

Başrollerde Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar ve Emre Kıvılcım gibi çok başarılı isimlerin bulunduğu Veda Mektubu isimli proje yaşanmış bir hikayeye dayanıyor. Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan dizi yeni bölümüyle merak konusu oldu ve dizinin kamera arkasından paylaşılan fotoğraflar projenin yeni bölümüne karşı olan merakı arttırdı.