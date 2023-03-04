Veda Mektubu Dizisi Kritik Sürece Giriş Yaptı! Her An Her Şey Olabilir

Birinci bölümünü Kanal D ekranında pazartesi akşamını izleyici ile buluşturan Veda Mektubu dizisi oldukça düşük sonuçlar elde etmişti. Beklentinin altında kalan izlenme sonuçları hayal kırıklığına uğratmış ve büyük iddialar ile yayın hayatına başlayan dizi umduğunu bulamamıştı. Gün sonunda herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı ve sonraki haftalarda neler olacağı merak konusu oldu. Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım gibi çok etkili ve başarılı başrol oyuncularını kadrosunda bulunduran Veda Mektubu dizisi güçlü bir dram hikayesi olarak yayın ömrüne başlamıştı.

Söz konusu dizi projesi seneler önce yarım kalan bir aşk hikayesinin yıllar sonra çocuklar üzerinden tekrardan gündeme gelmesini anlatıyordu. Hayatın ilginç deneyimleri içerisinde barındırdığını izleyici kitlesine gösteren dizi projesi beklediği sonuçlar ile karşılaşmadı. Veda Mektubu dizisinde bir dava dosyası sebebiyle çok çirkin bir şekilde yaşanan olaylar izleyiciyle buluşuyordu. Gerçek bir hikayeyi ekranlara taşıyan projenin senaryosu yazılırken olaylar daha yumuşak bir şekilde hikayeleştirilmişti. Bu durumdan da anlaşılıyor ki gerçek dava dosyasındaki olaylar dizide anlatılanlardan çok daha kötü bir durumda.

Güçlü bir dram hikayesi, geniş bir oyuncu kadrosu, aksesuarlar, çekim kalitesi ve oyunculuk performanslarındaki başarılı görüntü sebebiyle çok iddialı bir dizi olan Veda Mektubu 1. bölüm sonucunda çok düşük oranlar elde etti. Projenin tüm hazırlıklarına rağmen izleyici grubu Veda Mektubu dizisine yeterli ilgiyi göstermedi ve tüm bu hazırlıklar anlamsız kaldı. Büyük beklentiler ile Kanal D ekranlarında yayınlanmak için hazırlıklarını sürdüren Veda Mektubu dizisi ilk 10 program arasına giremeyerek oyuncu kadrosunu üzdü. Dizinin 2. bölümünde reyting oranlarını yükseltme umudu bulunuyor ve dolayısıyla haftaya yayınlanacak olan bölüm dizinin kaderini değiştirecek gibi duruyor.