Acil duyuru, Emekliye müjde verildi, Ek ödeme limitlerini belli ettiler...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için verilecek olan ek ödemeler ile ilgili karar paylaşıldı ve nakit kredi kullanacak olan emeklilere 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme verileceği açıklandı.

Kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların diledikleri zaman ödemelerini alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemleri artık internet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen tüm emeklilere daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda ek ödemeli Kredi 50.000 TL olarak veriliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara mart ayı içerisinde vereceği bu nakit kampanyasında devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak sizlere hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirecek ve başvurularını gerçekleştiren tüm emeklilere 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi verecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden mobil uygulama aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hem masrafsız hem de gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. Gelir belgesiz emekli kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredileri de yine dilediğiniz zaman hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşlara sadece bireysel ihtiyaç kredisi alanında destek vermiyor. Kredi kullanacak olan kişiler aynı zamanda borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de banka şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi işlemi yapmaktadır.