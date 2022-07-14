Ve sonunda veriliyor! Emekli maaş zammı alanlara 80.000 TL ödeme haberi emekliyi heyecanlandırdı...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Emekli maaşını alan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı zammı sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 24 ay vadeli 80000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. Emekli maaşını banka şubelerinden üzerinden alan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden alacakları bu kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecekler. Daha önce banka şubeleri üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi onayı anlamadılarsa ve kredi notu düşük oldukları için sonuç alamadıysak bu iki banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesabı üzerinden emekli kredisi kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Özel bankalar arasında yer alan ve sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son kampanyada 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçenekleriyle, emekli kredisi verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaşını Garanti Bankası şubeleri üzerinden alan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek. 36 ay vadeye kadar 50000 TL, 50000 TL ile 80000 TL arasında ise yirmidört ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 24 ay vadeli 80000 TL krediler için ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak için de kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilerde, SMS ile gönderilecektir.