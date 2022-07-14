FLAŞ HABER: Emeklinin beklediği ödemeler bu sabah başladı!

Emekli olan vatandaşların bayramdan sonra beklemiş oldukları nakit ödemeleri bu sabah itibariyle başladı. Emekli maaş alan vatandaşlar için kamu bankaları ve bazı özel bankaların başlattığı, Nakit kampanyasında, bayramdan sonra ihtiyacı olan emeklilere 20000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile emekli kredisi imkanı sunulmaktadır. 20000 TL kadar Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan emekler, kendi bankalarından başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilir.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurularınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yaparak, 20000 TL'ye kadar banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz 20000 TL üzerindeyse gelir, belgeli olarak ihtiyaç kredileri verilecek. Temmuz ayı sonuna kadar başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin 75 yaşına kadar olması da isteniyor. Başvurunuzu ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay birşekilde yapabilirsiniz.

AKBANK ÖDEME YAPTI!

Akbank, kendi bankasında, emekli maaş alan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi ödeme yapacağını duyurdu. Akbank, kendi bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yapmaları durumunda 20000 TL'ye kadar 7 gün 24 saat, kredi ödemesi yapıyor. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, onay alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. Daha önce bu banka üzerinden kredi almadıysanız başvurunuzu yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi olarak daha yüksek limitlerde hem kredi hemde borç kapatma kredisi alabilirsiniz.