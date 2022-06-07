Ve sonunda başladı! Beklenen nakit ödemeleri 10.000 TL üzerinde yatmaya devam edecek!

Bankalar son zamanlarda yapmış olduğu kampanyada ile birlikte vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderebilmek için ihtiyaç kredileri vermektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabileceği bir banka olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli 10000 TL üzerinde kredi vereceğini açıkladı. ihtiyaç kredisi başvurusu olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu bankanın kredi kampanyasına katılabilmeniz için bankanın kendi uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir vatandaş olmanız gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka kredi puanı sorgulaması gerekiyor. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olması veya devlet memuru olması durumunda bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanacağını söyleyebiliriz. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizlere gelir belgesi olarak işlem yapacak ve banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen kişilere, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden hizmet verecek.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşları SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabilecek. Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına atacağınız ücretli mesaiyle birlikte bankadan kredi başvurusu yapmış olacak ve sorgulama sizin kimlik numaranız üzerinden yapılarak, 5 dakika içerisinde bildirilecektir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek, onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgenizle birlikte kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS haricinde ayrıca mobil uygulama kullanarak da kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Bankanın müşterisi olan kişiler, Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya banka şubelerine giderek, internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve cep telefonlarına veya tabletlerine indirdikleri Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasından işlem yapabilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden verilecek olan bu kayıt kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorlarsa banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek işlemlerini gerçekleştirebilir.