Kanada: Londra Saldırısından 1 Yıl Sonra İslamofobi İle Mücadele Çağrısı

Kanada'daki Müslüman toplum liderleri , yetkililerin motive ettiğini söylediği Müslüman bir aileye yönelik ölümcül bir saldırının birinci yıl dönümünü anarak İslamofobiyle mücadele çağrılarını yeniliyor .

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) savunma grubu sözcüsü Fatema Abdalla, 150'den fazla delegenin Pazartesi günü başkent Ottawa'daki parlamento üyeleriyle İslamofobi ve nefret suçlarını ele almak için somut eylem talep etmek üzere bir araya geleceğini söyledi.

NCCM'den yapılan açıklamada, Pazartesi akşamı İslamofobiye karşı yürüyüş de yapılacağı belirtildi.

Abdalla, Al Jazeera'ya geçen yıl 6 Haziran'da Ontario, Londra'daki ölümcül saldırı hakkında bir telefon görüşmesinde "Müslüman topluluklar hala bu olaydan şaşkına dönüyor" dedi .

“Bu vahşi saldırı, Müslüman toplumun Kanada ile olan ilişkisini sonsuza dek değiştirdi. Müslümanlar karşıdan karşıya geçmeye korkuyorlar; omzunun üzerinden bakmadan mescitlerde [camilerde] toplanmaya korkuyorlar.”

Polis şefi o sırada kurbanların “ İslami inançları nedeniyle hedef alındığını” söyledi.

46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna ve 74 yaşındaki büyükannesi Talat Afzaal, bir sürücünün kamyonetle üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. yürüyüşe çıkmışlardı. Çiftin dokuz yaşındaki oğlu Fayez ağır yaralandı.

Saldırı, Kanada'daki Müslüman topluluk üyeleri için üzüntü ve travmayı yeniden canlandırdı; bunların çoğu, 2017'de Quebec'te bir camiye yapılan ve altı ibadetçinin ölümüne neden olan ölümcül saldırının ve 2020'de Toronto'daki başka bir camide ölümcül bir bıçaklamanın ardından sersemlemiş durumdaydı.

Yıllardır Müslüman toplum liderleri, yetkilileri ırkçılık, nefret saikli şiddet ve Kanada'daki aşırı sağ grupların yaygınlığı ile mücadele etmeye çağırdı.

2020'deki araştırmacılar, ülkede faaliyet gösteren nefret gruplarının sayısının son yıllarda üç katına çıktığını ve Müslüman karşıtı söylemin çevrimiçi aşırı sağcılar arasında "en göze çarpan" konulardan biri olduğunu buldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen yıl Temmuz ayında İslamofobi konulu ulusal bir zirve düzenleyerek sorunu çözme sözü verdi.

Pazar günü, Trudeau ve diğer hükümet yetkilileri, Afzaal ailesini anmak ve nefrete karşı birlik olmak için Londra'daki bir yürüyüşe katıldı.

“Bu öğleden sonra Londra'da binlerce insan Afzaal ailesini onurlandırmak için geldi; hayatta kalan Fayez için orada olmak; ve İslamofobiye karşı yürümek. Trudeau, Twitter'da, #BizimLondraAilemizin anısına, birlikte çalışmaya ve bu nefretle mücadele etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam etmeliyiz" dedi.