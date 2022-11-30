Ve o iş bitti! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! Bu parayı kimse geri çeviremez!

Manchester United ile bağlarını koparan Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan kulübünün geri çevrilemeyecek bir teklif sunduğu belirtildi. İspanyol medyasından Marca’nın haberine göre, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşmaya yakın… Ronaldo, sezon başına yaklaşık 200 milyon Euro’nun sahibi olacak.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda boy gösteriyor. Yıldız forvet, kariyerinde 1113 maçta 807 gol atarken 273 asiste imza attı.

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo’nun bu teklife vereceği cevap merak konusu... Ronaldo, yaz transfer döneminde de yine Suudi Arabistan’tan gelen transfer teklifini geri çevirmişti.

Portekiz’in Dünya Kupası’nda Gana ile oynadığı maçta penaltıdan fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo adını tarihe yazdırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.

Transfermarkt’a göre 20 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 247 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2009 yılında Mancnester United’tan Real Madrid’e 94 milyon Euro’ya transfer olan R7, 2018’de ise Real Madrid’ten Juventus’a tam 117 milyon Euro’ya geçmişti.