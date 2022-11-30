Meclisten geçti! Emekliye ödeme verileceği haberi mutlu haber olarak duyuruldu, Ek ödeme başlıyor

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde artık kamu bankaları üzerinden kredi ödemelerinden faydalanabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanmak isteyen emekliler için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan tüm emeklilere belirtilen şartlara uygun olması durumun ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar bu kampanyalara katılabiliyor ve aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan düşük faiz oranları ile birlikte verilecek ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanarak nakit ödemelerinden hızlı bir şekilde faydalanıyor.

Meclisten geçti!

Kamu bankalarının Kredi vereceği haberi meclis onayından geçti. Sadece emekli olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada kamu bankaları olan Ziraat Vakıf Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler için 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi imkanı sağlanırken ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak haberi verildi.

50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve masrafsız kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde sizlere ödeme olarak hesabınıza yatacak ve onaylanan bu kredileri sizin de sonuç alarak hesabınıza yatırmak şartı ile birlikte Kredi ödemesini gerçekleştireceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar emekli maaş müşterileri olmak istiyorlarsa şubeleri giderek maaş taşıma işlemlerini yapabilir ve buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Meclis onayından geçen ve onay alınacak olan bu kredilerde Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılarak Kredi ödemeleri veriliyor ve onaylanan bu kredilerin sadece Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank mobil uygulamaları üzerinden kullanmanızı olanak sağlanıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit kredi ödemesi alacak olan emekliler için ayrıca Emekli promosyonu imkanı ve diğer bankalardaki olan borçlarını kapatabilecekleri borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden giriş yaparak güncel kredi faiz oranları ile birlikte bankaların emekliler için yapmış oldukları kampanyalardan nasıl faydalanabileceğiniz hakkında bilgiler alabilirsiniz.