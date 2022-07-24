Vatandaşlara 108 Liradan 32 Bin Liraya Kadar Karşılıksız Maddi Yardım!

Çok sayıda maddi yardım veren devlet, 5 farklı kalemde daha vatandaşlara destek olacaklarını açıkladı. 108 liradan 32.000 liraya kadar karşılıksız yardım almak mümkün olacak.

Yapılan zamlardan etkilenen ve bu nedenlerle yaşamını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlara devlet kurum ve kuruluşları çok sayıda destek vermektedir. Bazı yardımlar başvuru yapan herkese verilirken bazıları ise sadece gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara verilmektedir. Bu yardımlara e-devlet üzerinden başvuru yapıldığı gibi bizzat kurumlara giderek de başvuru yapılabilmektedir. Yardım ödemeleri kişilerin banka hesabına her ayın belli günleri aktarılıyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT şubelerinden teslim alabiliyor. Haberimizde devlet tarafından verilen bu 5 maddi yardıma adıma yer verdik.

KİRA YARDIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler ve Kaymakamlıkların bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı yapmaktadır. Verilecek olan kira yardımı kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu yardımdan yararlanmak için e-Devletten Aile Bakanlığına yardım talebi oluşturabilir ya da SYDV’lere bizzat giderek başvuru yapabilirsiniz.

DEVLET EV YAPIMI VE TADİLAT PARASI

Kötü durumda olan evlerde yaşayan kişilere devlet tarafından tadilat, tamirat, yeni ev yapımı ve eşya yenilemesi için karşılıksız destek vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile verilen bu destek kapsamında 25 bin liraya kadar maddi destek sağlanmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişilerin T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapması gerekmektedir.

ELEKTRİK FATURANIZI DEVLET ÖDÜYOR

Çok sayıda başvuru alan devlet yardımlarından biri de elektrik desteğidir. Evde yaşayan kişi sayısına göre belirlenen bu desteğin miktarı 108 lira ile 216 lira arasında değişiklik göstermektedir. Muhtaç durumda olan Türk vatandaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurularını iletebilir veya ikamet ettikleri il kaymakamlığına gidip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilir.

EVLENECEK GENÇLERE DEVLETTEN KARŞILIKSIZ DESTEK

Devlet tarafından verilen para destekleri giderek artış göstermektedir. Bu desteklerden biri de yeni evlenecek olan gençlere verilen çeyiz desteğidir. Gençleri evliliğe ve para biriktirmeye teşvik etmek amacıyla başlatılan çeyiz hesabı uygulaması ile birlikte, belirli süre düzenli olarak para biriktiren kişilere devlet tarafından 32 bin liraya kadar geri ödemesiz destek ödemesi veriliyor. Çiftlerin bu fırsattan yararlanabilmesi için 27 yaşından önce evlenmesi ve çeyiz hesabında belli bir miktarda birikim yapması gerekiyor.

DOĞUM YAPAN EV HANIMLARINA YARDIM

Sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiren devletimizin verdiği yardımlardan biri de doğum yapan ev hanımlarına verilen destektir. Doğum yapan ev hanımının ilk bebeği için 300 lira, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü bebek için de 600 TL doğum yardımı ödenir. Doğum yapan ev hanımlarının başvuru için birkaç koşul bulunmaktadır. Doğum yapan annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Doğum yardım desteğini alabilmek için, mutlaka annenin başvuru yapması gerekir. E-Devlet ve il ve ilçelerde bulunan Aile Sosyal Çalışma Bakanlıklarına başvuruda bulunulabilir. 15 Mayıs 2015 öncesinde olan doğumlar için doğum yardımı verilmemektedir. Unutulmaması gerekir ki, ölümle gerçekleşen doğumlar bu yardım kapsamına alınmaz.