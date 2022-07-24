O Yaş Aralığında Olanlara İŞKUR'dan 8000 TL Ödeme: Türkiye faaliyet gösteren kurumlardan bir tanesi olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan herkes tarafından tercih edilen kurum olarak faaliyet gösteriyor.

İŞKUR, sadece iş arayanlar için değil, ayrıca iş hayatında değişik konumlarda faaliyet göstermek isteyen vatandaşların da başvurduğu kurumdur. Bundan dolayı İŞKUR mesleki eğitim konusunda uygulamaya koyduğu kurslardan faydalanmak isteyen vatandaşlara da cep harçlığı sağlıyor. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İŞKUR tarafından belirlenmiş olan koşulları sağlayan vatandaşların kurslara katılarak cep harçlıklarını çıkarma ihtimalleri mevcut. Konu hakkında merak edilen durumlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kurum tarafından uygulamaya koyulan kurslar, ülkemizin içinde bulunduğu duruma göre vatandaşların istihdam edilme konusunda birçok vatandaşa kapı açılmış ve yeni fırsatlar sunmuş olacak. Kurum tarafından vatandaşlara sunulan bu uygulama ile ödemeler, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı şeklinde vatandaşların katılabileceği faaliyet haline dönebilecek.

İŞKUR Tarafından Verilen Cep Harçlığı

İŞKUR tarafından belirli vatandaşlara verilen bu ödemeler, dul ve yetim maaşı, engelli aylıkları gibi sosyal destek ödemesinden sağlanacak bir uygulamadır. İŞKUR tarafından belli tutarda vatandaşlara cep harçlığı ödemesi yapılacak. Kurum tarafından organize edilen kurslara katılmak isteyenler, günlük olarak cep harçlıklarını almanın yanı sıra aynı zamanda meslek sahibi de olabilecekler. Olumlu yönde istihdamı etkileyen bu uygulama, mesleki eğitim kursları adı altında meslek sahibi yapmanın yanı sıra iş sahibi de olmalarını sağlıyor. Konu ile ilgili detayları kurumun internet sayfasında bulabilirsiniz.

Cep Harçlığı İçin Şartlar Nelerdir?

İş ile meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanılması gerekir,

Emekli olunmaması

15 yaşın tamamlaması

Kursun tamamlamış olmanız gerekir,

Mesleki gerekliliklere uygun olan özel şartların yerine getirilmesi

İŞKUR’ kayıtlı işsiz olma

İŞKUR, Ücret Değişikliği Kararı Aldı

Kurum eğitim programları için 2022 yılında yapılan güncellemeler ile 80 TL ile 140 TL arasında değişikler yapmıştır. Kursiyer ücretler öğrenci olunması durumunda çalışmış olduğu sektör, issizlik ve cinsiyete göre değişebilmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin yemek, yol gibi masraflarının da karşılanması amaçlanmaktadır