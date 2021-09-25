Vatandaşa Yeniden 1100 TL Sosyal Yardım Ödemesi Yapılacak, Son Dakika Duyuruldu...

Yapılan yeni duyuru ile birlikte vatandaşa yeniden 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapılacak. Pandemi süresinde vatandaşa yapılan sosyal yardım ödemesi yapılan yeni açıklama ile birlikte yeniden yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler başvurularını eylül ayının sonuna kadar yapabilecek. Başvuru yapan kişiler eylül ayı itibariyle yardımları alabilecek.

Başvurular Eylül Ayının Sonuna Kadar

Devlet Koronavirüs salgını süresinde maddi zorluk yaşayan ailelere yardım etmek amacıyla sosyal yardım ödemesi gerçekleştirmiş, gerçekleştirilen ödemeler pek çok aile için can suyu olmuştur. Vatandaşa verdiği desteği sürdüren devlet, eylül ayı içerisinde başvuru yapanlara yeniden 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapacağını duyurdu.

Sosyal Yardım Ödemesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devletin duyurmuş olduğu sosyal yardım ödemesini almak isteyenler başvurularını e devlet üzerinden yapabilecek. E devlet şifresine sahip olan kişiler e devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarını girmelerinin ardından başvuru işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

E devlet şifresi olamayanların en yakın PTT şubelerine giderek belli bir ücret karşılığında e devlet şifresi almaları gerekiyor. İlk aşamada 1000 TL olarak belirlenen sosyal yardım ödemeleri ardından 1100 TL’ye çıkarılmış, bu da vatandaşlar için büyük kolaylık sağlamıştır.

Faz 1, Faz 2 şeklinde yapılan ödemeler son olarak Faz 3 olarak verilmeye başlanmıştır. Faz 3 ödemelerinin veriliyor olmasıyla vatandaşlar Faz 4 ödemelerinin verilip verilmeyeceğini merak etmektedir. Yapılan son açıklamada Faz 4 sosyal ödemeleri kapsamında yeniden yardım yapılacağı duyuruldu.

Başvurular E Devlet Üzerinden Yapılacak

İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan 1100 TL sosyal yardım ödemesi kampanyasından faydalanmak isteyenler başvuru işlemlerini e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 sosyal yardım ödemelerinde olduğu gibi başvurular yine T.C kimlik numarasına göre gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının sonu;

0 ile bitenler Pazartesi,

2 ile bitenler Salı,

4 ile bitenler Çarşamba,

6 ile bitenler Perşembe,

8 ile bitenler ise Cuma günü sosyal yardım başvurusu gerçekleştirebilecek.

Cumartesi ve Pazar günü başvuru yapmak için bir kısıtlama yapılmadan isteyen herkes başvurusunu yapabilecek. Yapılan 1100 TL sosyal yardım başvurusu için her aileden sadece 1 kişi başvuru yapabilecek. Maddi durumu kötü olanlar, gaziler, şehit yakınları gibi kişiler öncelikli olarak yapılan yardımlardan yararlanacak...